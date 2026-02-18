Nicușor Dan a zburat în SUA cu avionul lui Ion Țiriac. Cât ar costa închirierea aeronavei de lux

Nicușor Dan călătorește la Washington pentru Summitul Consiliului de Pace cu un avion privat Bombardier Global 6000 închiriat de la Ion Țiriac. Președintele a renunțat la aeronavele militare utilizate anterior.

Nicușor Dan a plecat în SUA cu avionul lui Ion Țiriac

Președintele României, Nicușor Dan, alege o nouă abordare în călătoriile internaționale, renunțând la aeronavele militare utilizate anterior. Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat Bombardier Global 6000, deținut de miliardarul Ion Țiriac, pentru deplasarea la Washington, unde va participa la Summitul Consiliului pentru Pace, găzduit de Donald Trump.

Bombardier Global 6000, aeronava selectată, poate găzdui până la 14 pasageri și este ideală pentru zboruri transatlantice. Costul estimat al unui zbor dus-întors cu acest avion se situează între 170.000 și 200.000 de euro, conform Boarding Pass.

Deși suma pare considerabilă, aceasta este justificată de performanțele tehnice și confortul oferit, mai ales în contextul distanțelor mari. De exemplu, ultima vizită a fostului președinte Klaus Iohannis la Washington, în 2024, cu un avion privat, a costat 450.000 de euro, conform aceleiași surse.

Hotnews a adresat întrebări oficiale Administrației Prezidențiale pentru a clarifica detaliile acestei decizii. Nicușor Dan a explicat că, deși în trecut a utilizat o aeronavă militară Spartan pentru deplasări externe mai scurte, condițiile meteorologice și limitările tehnice au demonstrat nevoia de alternative mai performante.

„De la caz la caz. Știți că urma să mergem în Columbia. Atunci, urma să închiriem un avion, pentru că ăsta (n.red. – Spartanul) nu poate până acolo. Dacă e o locație comercială, cum e Washington sau New York, atunci e simplu. Dacă nu, de la caz la caz”, a declarat președintele în ianuarie.

Președintele, despre necesitatea achiziționării unei aeronave pentru Administrația Prezidențială

Președintele României subliniază necesitatea achiziționării unui avion oficial care să servească nu doar delegațiile prezidențiale, ci și miniștrii în misiuni importante.

„La un moment dat trebuie să avem (n.r. un avion oficial deținut de statul român). Și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații când sunt lucruri importante”, a afirmat șeful statului.

Cu toate acestea, Nicușor Dan recunoaște că România nu dispune încă de resursele necesare pentru o astfel de investiție.

Avionul închiriat acum de președinte este deținut de Ion Țiriac, un nume influent în mediul de afaceri românesc, fiind înmatriculat în Austria și operat de compania Avcon Jet.

Summitul Consiliului pentru Pace va începe joi, ora 10.00 (ora Washingtonului), corespunzând orei 17.00 în România. Administrația Prezidențială a publicat agenda evenimentului, confirmând participarea României în calitate de observator. Nicușor Dan va ateriza pe o bază aeriană militară, evitând aeroporturile civile, o decizie care reflectă atât măsurile de securitate, cât și protocolul diplomatic.

Sursă foto: Profimedia

