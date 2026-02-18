Reacțiile vedetelor după ce România a fost acoperită de zăpadă. Dan Negru: „M-a sunat mama speriată”

Mai multe vedete au reacționat după ce România a fost acoperită de zăpadă. ANM a emis marți un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru mai multe județe, în timp ce în noaptea de marți spre miercuri, acesta a fost transformat în cod roșu pentru București. Dan Negru, Mihai Morar, Cătălin Scărlătescu și Mirela Vaida au vorbit despre cum au trăit acest episod, făcând o comparație și cu iernile din anii trecuți.

Dan Negru, despre codul roșu de ninsoare din București

Deși străzile din București au fost complet acoperite de zăpadă, Dan Negru nu s-a arătat impresionat de ninsoarea din acest an. Pe de altă parte, prezentatorul tv spune că știrile în regim de breaking news au speriat-o pe mama lui, care a trăit ierni mult mai grele decât cea de acum.

„M-a sunat mama aseară, speriată, deși ea a prins viscolul din 54, cu vânt de 130 km/h, troiene de peste patru metri și minus 30 de grade Celsius. Ninge și azi, mult, e adevărat, dar potopul e departe. Ne mai lipsea inflația de apocalipse. Am găsit cum erau prezentate iernile la TV, cândva”, a scris Dan Negru pe pagina lui de Facebook.

În același timp, vedeta Kanal D a postat și un clip video în care el apare pe străzile din București, în dimineața de 18 februarie 2026, afirmând că această zăpadă este departe de viscolul din anul 1954, pe care mama lui l-a prins în Bărăgan.

„M-a sunat mama speriată aseară. Ăsta e centrul Bucureștiului marți spre miercuri. De fapt, miercuri dimineață. M-a sunat mama speriată că a văzut ea la televizor, nu la una singură, la mai multe televiziune. Mama zapează cu telecomanda! A văzut ea că cică sunt fenomene meteo fără precedent în România. Mă, fără precedent înseamnă că nu s-a mai întâmplat niciodată. Adică n-a mai nins niciodată așa în România. Culmea, mama a prins viscolul din ’54, din 1954. Ăla din Bărăgan, era deportată în Bărăgan în anii ăia! Troienele treceau de patru metri și temperatura era de minus 30 de grade. Mama a prins viscolul ăla! Și tot e speriată de tripilicii ăștia: «Doamnelor și domnilor, breaking news»! Păi, răspândirea panicii în media e sancționată în multe țări. La noi frica e firescul vieții”, a afirmat el.

De asemenea, Dan Negru a postst un clip video dintr-un jurnal din timpul comunismului, arătând astfel cum erau prezentate știrile meteo în urmă cu peste 35 de ani.

„Când eram copil și iarna ningea așa cum ninge acum, prezentatorii de la meteo spunea: «Spre bucuria copiilor, afară ninge»! Acum, de frică, nici copiii nu se mai bucură. Dar vreau să vă arăt cum erau prezentate iernile cu niște ani în urmă, la televizor. Uite aici: «Ne-am trezit peste noapte împotmoliți în frumos. Și primii care au protestat împotriva acestei estetici cam abuzive au fost automobiliștii de toate mărcile. În ciuda căderilor masive de zăpezi, viața și-a reluat cursul ei normal»! Cum a ajuns frica firescul vieții… habar n-am”, mai spune Dan Negru în clipul video.

Mihai Morar se bucură de zăpadă

Mihai Morar se bucură și el de nămeții care s-au așternut peste Capitală. Acesta spune că o astfel de zăpadă nu a mai văzut din copilărie.

„Astăzi îi zicem COD ROȘU. În copilărie îi spuneam simplu: IARNĂ. Cea mai mare zăpadă din ultimii 10 ani. Acum 10 ani aș fi înjurat. Trafic. Întârzieri. Nervi. Astăzi încerc să mă bucur. Nu știu câte astfel de ierni o să mai prind în viața asta”, a scris vedeta pe pagina lui de Facebook, alături de un clip filmat pe străzile din Capitală.

Cătălin Scărlătescu, de la însoritul Zanzibar, la înzăpezitul București

Cătălin Scărlătescu a rămas uimit când s-a trezit în această dimineață și a văzut străzile înzăpezite, mai ales că acesta tocmai s-a întors dintr-o vacanță din Zanzibar. La fel ca celelalte vedete, juratul „MasterChef” s-a bucurat ca un copil de nămeți, deși i-au dat puțin de furcă când a plecat de acasă.

„Așa zăpadă n-am mai văzut de când eram mic. Ia să vedeți și voi zăpadă, de n-ați mai văzut de mult. E ca la nebuni. Să vii din Zanzibar unde se vedea doar nisipul alb, acum e bine că vedem zăpadă. E tot albă”, a spus Scărlătescu.

Mirela Vaida a mers kilometri prin zăpadă

Cea mai afectată de zăpadă a fost Mirela Vaida, care locuiește în apropiere de București. Vedeta Antena 1 a fost nevoită să meargă 2 kilometri prin zăpadă pentru a ajunge la un drum principal, de unde a fost luată de un prieten, cu mașina. Aceasta trebuia să ajungă la studiouri, pentru a putea prezenta emisiunea „Acces Direct”.

Mirela Vaida s-a îmbrăcat cu costumul de schi, pregătită pentru a înfrunta nămeții, dar a rămas șocată să vadă că zăpada îi ajungea până la genunchi, pe strada încă înzăpezită.

„Plec la serviciu, trebuie să ajung la „Acces” și eu stau undeva în capăt de drum. Nu se poate ajunge cu niciun utilaj la noi, e și un drum privat, deci nu vine nimeni. Și am de mers doi kilometri jumate până la șoseaua principală unde sper să vină un prieten să mă ia cu o mașină. Eu mi-am luat costumul de schi, mi-am luat ghiozdănelul, mi-am luat merinde, mi-am pus apă, că e treabă să merg 2 kilometri jumate până la stradă, cu zăpada până la genunchi”, a spus vedeta în filmarea postată pe Instagram.

