Alexandra Stan, primele imagini cu noul iubit. Cine este bărbatul care a cucerit-o pe artistă

Alexandra Stan (36 ani) are un nou iubit și a făcut publice primele imagini cu bărbatul care a readus fericirea și iubirea în viața ei. Artista și-a asumat relația în mediul online, unde a împărtășit cu fanii ei câteva fotografii realizate de Ziua Îndrăgostiților.

Alexandra Stan, primele imagini cu noul iubit

Alexandra Stan trăiește o poveste de dragoste alături de colegul ei de scenă, toboșarul din trupă. După ani de discreție în viața personală, artista a decis să împărtășească imagini cu partenerul său, chiar de Valentine’s Day, marcând un moment special pentru admiratorii ei.

Alexandra păstrează misterul în privința relațiilor sale, preferând să evite comentariile publice. Însă, pe 14 februarie 2026, ea a împărtășit pe rețelele de socializare câteva fotografii în care apare alături de noul ei partener.

Tânărul misterios nu este doar iubitul ei, ci și colegul ei de scenă, fiind toboșarul trupei. Cei doi petrec mult timp împreună, atât pe scenă, cât și în afara acesteia, formând o echipă care pare să se completeze perfect. Cântăreața a mărturisit, în glumă, că iubitul ei o scoate în oraș „la reciclat”, dezvăluind o latură jucăușă a relației lor.

Ce cadou a primit artista de Ziua Îndrăgostiților

De Valentine’s Day, iubitul său nu s-a rezumat la gesturi obișnuite, ci a surprins-o cu un buchet impresionant de trandafiri. Fotografiile, publicate pe contul artistei, au fost disponibile doar 24 de ore.

Potrivit Spynews, imaginile o arată pe Alexandra Stan fericită, radiind de bucurie alături de partenerul său.

După ani de iubiri eșuate și dezamăgiri, Alexandra Stan pare să fi găsit liniștea în această nouă relație. Cei doi împărtășesc nu doar pasiunea pentru muzică, ci și momente pline de romantism, care îi apropie și mai mult. Fanii cântăreței se întreabă dacă aceasta va dezvălui mai multe detalii despre povestea lor, însă, pentru moment, artista rămâne fidelă discreției care o caracterizează în ultimii ani.

Sursă foto: Instagram, Spynews

