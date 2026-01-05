Ilinca Vandici și-a asumat relația cu Bogdan Boitor. Prima imagine cu noul iubit al prezentatoarei tv

Ilinca Vandici și-a refăcut viața după divorțul de Andrei Neacșu. Prezentatoarea tv a împărtășit pe rețelele sociale primele imagini cu bărbatul care a cucerit-o și pe care i l-a prezentat și fiului ei. Aceasta pare mai fericită ca niciodată în compania noului iubit, Bogdan Boitor.

Ilinca Vandici, primele imagini cu noul iubit

La începutul anului 2026, Ilinca Vandici a renunțat la discreție și și-a asumat public relația cu bărbatul care i-a câștigat inima. Prezentatoarea TV, una dintre cele mai iubite figuri din showbiz-ul românesc, a împărtășit o fotografie emoționantă pe rețelele de socializare, alături de fiul ei, Zian, și noul partener, Bogdan Boitan, demonstrând că și-a găsit liniștea sufletească.

Viața personală a Ilincăi Vandici a fost mereu un subiect de interes, însă aceasta a preferat adesea să păstreze discreția. Totuși, la doar câteva zile după ce am pășit în 2026, Ilinca a decis să își împărtășească fericirea cu admiratorii săi, postând o imagine în care iubitul ei, surprins din spate, apare într-o scenă tandră alături de fiul ei.

Aceasta nu este prima escapadă a cuplului. Potrivit SpyNews, cei doi au mai petrecut împreună un concediu în urmă cu câteva luni, ceea ce sugerează că relația lor devine din ce în ce mai solidă.

Citește și: Reacția Alinei Pușcaș, după ce a aflat că Ilinca Vandici a dat și ea casting pentru rolul de prezentatoare la „Te cunosc de undeva”: „M-ați pus pe mine cobai, iar ei îi spuneți ce trebuie să facă” / EXCLUSIV

Citește și: Ilinca Vandici, detalii despre o nouă relaţie, după divorţul de Andrei Neacşu: „Suntem ființe ce au nevoie de un suflet alături și nu fac excepție”

Cine este Bogdan Boitor

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, bărbatul care a cucerit-o pe Ilinca este Bogdan Boitor, fiul unui fost primar cu șase mandate din localitatea Asuaju de Sus, ulterior consilier județean. Se pare că Bogdan, la rândul său, a cochetat cu politica, candidând anterior pentru un loc în Camera Deputaților, însă fără succes.

Bogdan Boitor are și el o poveste de viață interesantă. În trecut, a avut o relație serioasă cu o specialistă în nutriție și diabet, Marinela, însă drumurile lor s-au separat în urmă cu doi ani, aceasta alegând să se mute în Franța. Bogdan a rămas însă în România, unde pare să fi găsit un nou început alături de Ilinca Vandici.

Citește și: Gina Pistol a apelat la medicul estetician. Imaginea cu care soția lui Smiley și-a uimit fanii

Citește și: Cristina Ciobănașu, dezvăluiri rare de nuntă și copii: „Cele două cereri în căsătorie au fost cât se poate de reale”

Pentru Ilinca Vandici, care și-a dedicat ultimii ani carierei și creșterii fiului său, acest nou capitol aduce speranță și fericire. Deși a rămas mereu în centrul atenției publicului datorită carierei sale de succes pe micul ecran, viața personală a fost marcată de provocări. Divorțul de Andrei Neacșu, tatăl copilului ei, a fost un moment dificil, dar acum, vedeta demonstrează că este pregătită să își trăiască viața din plin, înconjurată de iubire și sprijin.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini cu Ilinca Vandici și noul ei iubit

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News