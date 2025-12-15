Violeta Bănică și iubitul ei au sărbătorit doi ani de relație. Imagini rare cu George, tânărul care i-a furat inima fiicei Andreei Marin

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin, sărbătorește doi ani de relație cu iubitul său, George. Cei doi au împărtășit momente tandre și imagini speciale pe rețelele de socializare, primind numeroase mesaje de felicitare.

Violeta Bănică și George sărbătoresc doi ani împreună

Imagini recente cu Violeta Bănică și iubitul ei, George, au captat atenția publicului. După doi ani de relație, cei doi au apărut împreună în fotografii care transmit o atmosferă de iubire și naturalețe. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică a publicat aceste imagini pe Instagram, surprinzând un moment special din viața cuplului.

Într-una dintre fotografii, Violeta și George apar într-un selfie realizat într-un decor plăcut și artistic. Violeta poartă o ținută elegantă, în tonuri închise, iar George o sărută tandru pe obraz. Imaginea emană o căldură aparte, reflectând apropierea dintre cei doi.

O altă fotografie pare a fi realizată într-un local din America, unde ambii își desfășoară studiile. Cuplul este surprins îmbrățișat, zâmbind fericit în fața unui tort mic, decorat cu o lumânare aprinsă. Atmosfera caldă și expresiile lor sugerează un moment aniversar. Violeta a însoțit imaginile cu un mesaj emoționant: „Doi ani și continuăm. Te iubesc, George”.

Citește și: Violeta Bănică nu vrea să rămână în America, după studii. Andreea Marin: „Mi-a dat încredere”

Citește și: Ce sfat a primit Violeta Bănică de la mama ei, Andreea Marin, înainte de a se muta în America: „Fix asta o să fac”

Reacția Andreei Marin

Reacțiile nu au întârziat să apară. Andreea Marin, mama Violetei, a comentat cu un mesaj plin de afecțiune: „Vă iubește mami! ❤️❤️”.

În secțiunea de comentarii, fanii au transmis urări și mesaje de susținere, cum ar fi: „La mulți ani copii frumoși! Mult noroc, iubire și să vă faceți părinții mândri! Violeta, ești o frumusețe, ce ochi superbi ai! Sărbători frumoase! 🙏😘❤️”.

Citește și: Antonia, la un pas de moarte din cauza unei operații estetice: „Am trecut printr-o experiență traumatică”

Citește și: Regizorul Rob Reiner și soția lui au fost uciși. Suspectul este fiul lor, Nick

În urmă cu câteva luni, s-a aflat că Violeta Bănică, în vârstă de 18 ani, a fost admisă la prestigioasa Universitate Cornell din Statele Unite. Aceasta face parte din grupul exclusivist Ivy League, recunoscut pentru standardele academice ridicate. Violeta a început studiile la College of Arts and Sciences în toamna anului 2025.

Universitatea Cornell, situată în statul New York, este considerată un oraș în sine, oferind studenților din întreaga lume condiții excelente pentru dezvoltare academică și personală.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Violeta Bănică și iubitul ei, George

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News