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Andreea Marin, despre ce nu ar mai face în relaţii: „E multă ipocrizie în lumea în care trăim”/ EXCLUSIV

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Andreea Marin a vorbit deschis la Fresh by Unica, despre lecțiile pe care le-a învățat în relații, despre dezamăgiri, limite personale și lucrurile pe care nu le-ar mai repeta în viitor.

Andreea Marin: „Uneori trebuie să ne uităm și cui dăruim”

La Fresh by Unica, Andreea Marin a mărturisit că felul ei de a iubi și de a dărui a făcut-o, uneori, să ofere prea mult unor oameni care nu au știut să prețuiască ceea ce primeau. Cunoscută pentru discreția cu care își gestionează viața personală, vedeta a ales de această dată să vorbească despre valorile care îi ghidează alegerile și despre compromisurile pe care refuză să le mai facă.

Întrebată ce greșeală nu ar mai repeta într-o viitoare relație, Andreea Marin a oferit un răspuns care spune multe despre modul în care privește conexiunile dintre oameni.

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„Sunt un om care dăruiește foarte mult și cred că uneori trebuie să ne uităm și la ceilalți. Cui dăruim merită? Adică trebuie să meriți ceva ce primești”, ne-a spus aceasta la Fresh by Unica.

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Pentru Andreea Marin, responsabilitatea într-o relație nu aparține doar celui care oferă, ci și celui care primește. În viziunea sa, fiecare gest de sprijin, fiecare ajutor sau dovadă de iubire ar trebui valorificată și transformată în ceva și mai bun. Vedeta spune că a existat în viața ei situația în care a oferit foarte mult, însă darul ei s-a pierdut pentru că nu a fost apreciat la adevărata lui valoare.

Deși mulți oameni realizează târziu că se află într-un dezechilibru emoțional, Andreea Marin spune că, în cazul ei, semnalele existau încă de la început.

„De la bun început. Nici nu păteam capul cu asta, dar după aceea îți realizezi când există un soi de dezamăgire, când vezi că oamenii nu prețuiesc”, a mărturisit Andreea Marin.

Pentru ea, lipsa recunoștinței și incapacitatea de a construi mai departe pornind de la ceea ce primești sunt lucruri greu de acceptat.

Andreea consideră că atunci când cineva îți oferă sprijin, încredere sau iubire, acel gest ar trebui să devină punctul de plecare pentru ceva și mai frumos, nu un lucru consumat sau ignorat.

„Unii chiar irosesc ceea ce primesc. Sau fac să nu merite povestea aceea frumoasă”, a spus vedeta.

Andreea Marin într-o rochie roșie mulată și decoltată, la 51 de ani (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

„Ipocrizia mă enervează cel mai tare”

Un alt subiect abordat de Andreea Marin a fost legat de lucrurile pe care nu le tolerează la oameni. Răspunsul ei a venit fără ezitare: ipocrizia.

„E multă ipocrizie în lumea în care trăim. Minciuna. Fac alergie când e vorba de minciună”, ne-a mai spus vedeta.

Dincolo de lipsa sincerității, vedeta spune că este afectată și de lipsa educației, pe care o consideră una dintre cauzele multor situații absurde pe care le vedem în societate. Pentru Andreea Marin, adevărul și educația nu sunt doar valori frumoase de afișat, ci principii după care își construiește viața.

Despre relații, adevăr, echilibru, dar și despre momentele care au format-o de-a lungul anilor, Andreea Marin vorbește pe larg în cadrul emisiunii Fresh by Unica. Interviul integral poate fi urmărit pe canalul de YouTube Unica, cât şi pe www.unica.ro, acolo unde dezvăluie și alte povești personale și lecții de viață pe care rar le aduce în spațiul public.

Sursa foto: Ringier.ro şi Instagram

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