Andreea Marin, apariție surprinzătoare în costum de baie din două piese, la 51 de ani. Cum s-a filmat în curtea casei din Telega

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Andreea Marin și-a surprins publicul cu o serie de imagini inedite în care apare în costum de baie, direct din curtea proprietății sale din comuna Telega, județul Prahova. Cunoscută pentru discreția sa, dar și pentru eleganța care o caracterizează, vedeta de televiziune a decis să le arate urmăritorilor de pe rețelele sociale colțul său de rai, un refugiu situat la doar o oră și jumătate de Capitală.

Dincolo de peisajul idilic, fanii au remarcat imediat forma fizică excelentă a vedetei, care a defilat plină de încredere într-un costum de baie din două piese, demonstrând că timpul pare să curgă în favoarea ei.

Oază de liniște și nostalgie în județul Prahova

Pentru fosta prezentatoare TV, locuința de la țară nu este doar o simplă destinație de weekend, ci un loc încărcat de o profundă valoare sentimentală. Construită din piatră și lemn în urmă cu aproape 25 de ani, casa este înconjurată de o livadă bogată și de brazi înalți, fiind spațiul în care s-au adunat cele mai frumoase amintiri de familie.

Vedeta a privit cu nostalgie spre trecut, amintindu-și de momentele în care curtea era plină de animație, iar fiica sa descoperea frumusețea vieții simple. „Copilăria fetei mele petrecută la sfârșit de săptămână aici, alături de pisicuțe, căței, gâze, păsări cântătoare, fructele din livadă, prietenii ei de-o șchioapă, oamenii dragi? Atâtea amintiri și locul continuă să fie un dar: pace, echilibru, dragoste de viață, împământenire. Zilele aici sunt mereu o binecuvântare”, a mărturisit Andreea Marin, descriind atmosfera care o ajută să se desprindă complet de agitația cotidiană.

Povestea romantică a unui număr scrijelit pe copac

În spatele acestei proprietăți spectaculoase se ascunde o poveste de-a dreptul cinematografică, începută complet întâmplător în timpul unei mese de Paște la care Andreea fusese invitată de niște prieteni. O simplă plimbare pe drumurile de munte a transformat o pantă plină de vegetație sălbatică în refugiul ei de astăzi.

Pe vremea când era doar o simplă angajată în televiziune și nu îndrăznea să viseze la o casă de vacanță, privirea i-a fost atrasă de un detaliu neobișvuit. „Pe un copac, scrijelit, așa, un număr de telefon. Mi s-a părut foarte romantic acest lucru”, și-a amintit vedeta. După ce a sunat, a descoperit că terenul aparținea unor bătrâni care părăsiseră satul. Deși inițial locul părea greu de valorificat, fiind o pantă cu un gard dărăpănat unde plantele crescuseră în dezordine, Andreea s-a îndrăgostit de potențialul zonei. A găsit o cale de înțelegere cu proprietarii, a achiziționat terenul și s-a implicat personal în fiecare etapă a construcției, alegând de la bârnele din tavan până la draperii și perne.

Secretul siluetei de invidiat: Cum a slăbit 20 de kilograme

Forma fizică impecabilă afișată în curtea de la Telega este rezultatul unui proces riguros și conștient de transformare, prin care vedeta a reușit să scape de kilogramele în plus fără să își pună în pericol sănătatea. Schimbarea a pornit de la o evaluare medicală amănunțită și de la dorința de a adopta un stil de viață echilibrat, adaptat nevoilor corpului său.

„Am început cu analizele, am văzut ce nu e bine, apoi le-am repetat în timp. Am început să țin o dietă corectă, am început să colaborez cu specialiști care au grijă de corpul meu, de tenul meu, căci și el suferă modificări de această vârstă. Fac mișcare, așa cum se cuvine, nu în exces, nu exagerat. Mănânc de toate, atenție, de toate. Nu există ceva care îmi este refuzat. Dacă merg la ziua prietenei mele, iau o prăjiturică, nu mă feresc de tot de zahăr, dar mă feresc în general. Gătesc mult sănătos”, a explicat Andreea Marin acum ceva timp, demontând mitul dietelor drastice bazate pe înfometare.

Această abordare responsabilă a dat roade excepționale, vedeta reușind să revină la dimensiunile din perioada adolescenței și să își stabilească reguli clare pentru viitor. „Eu am pierdut deja 20 de kilograme și nu am de gând să mai continui! Am acum greutatea din liceu și mi se pare nesănătos să merg mai departe. Am oprit procesul de slăbire și am învățat niște reguli bune! Cu această ocazie, îmi propun să păstrez pentru tot restul vieții mele un stil de viață sănătos! Dacă tot am trecut prin acest proces, am înțeles ce este bine, ce nu este bine, ce îmi place, ce mi se potrivește și ce nu! Încerc să respect aceste principii”, a punctat ea.

Reacția fanilor la apariția spectaculoasă

Postarea video în care Andreea Marin se relaxează în costum de baie în mijlocul naturii a strâns rapid mii de aprecieri și sute de comentarii din partea comunității sale virtuale. Dincolo de complimentele legate de silueta sa impecabilă, fanii au apreciat autenticitatea și energia pozitivă pe care vedeta o transmite de fiecare dată când alege simplitatea vieții la țară în locul destinațiilor exotice.

Pentru Andreea Marin, Telega rămâne spațiul ideal pentru reconectare. Ea a explicat că această casă are puterea de a-i schimba complet starea de spirit, oferindu-i o liniște profundă pe care Bucureștiul nu i-o poate da. „E o altă energie aici. E o energie pozitivă. Te readuce cu picioarele pe pământ, te face să te simți om și din nou întors la rădăcini”, a concluzionat vedeta, reconfirmând faptul că adevăratul lux constă, uneori, în momentele de liniște petrecute în mijlocul naturii.

Foto – Facebook / Instagram

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