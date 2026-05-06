Cum arată Andreea Marin la 51 de ani, fără strop de machiaj. Vedeta strălucește: „Mă simt mai bine ca oricând”

Andreea Marin este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România. Ea și-a trăit o mare parte din viață în fața telespectatorilor și s-a maturizat odată cu cariera ei în televiziune. Prezentatoarea s-a arătat acum în fața fanilor fără strop de machiaj, într-un gest menit să normalizeze naturalețea și să încurajeze alte femei să trăiască așa cum doresc.

Andreea Marin, imagine fără machiaj sau filtre

Andreea Marin s-a afișat fără pic de machiaj, cu un zâmbet larg și strălucitor pe față. Ea le-a arătat femeilor că este suficient să te simți bine în pielea ta pentru a arăta ravisant, indiferent de vârstă.

Mai mult, prezentatoarea le-a transmis femeilor că nu au nevoie să fie perfecte pentru a se simți perfecte pentru cei care le iubesc. Vedeta le-a dat un sfat și le-a spus femeilor de pretutindeni să fie blânde cu ele însele.

„Nu ai nevoie de niciun strop de machiaj ca să te simți Femeie. Nici de o vârstă anume. La 51, mă simt mai femeie decât oricând. Nu ai nevoie de haină fără cusur, de o bijuterie scumpă, de etichete cu nume sonore. Nu ai nevoie să fii perfectă ca să te simți perfectă pentru cei care te prețuiesc și sunt inima ta. Ai nevoie să fii blândă cu tine, să te împaci cu limitele tale și să știi să te bucuri de ceea ce ai realizat. Fii înțeleaptă – fiecare rid e un semn al zâmbetelor tale răspândite în timp. Ai nevoie să înveți să te iubești și pe tine, știind că dăruiești atâta iubire celor din jur.”, a spus Andreea Marin.

Aprecieri de la fani

Andreea Marin a afișat un ten luminos și o silueta impecabilă. Îmbrăcată într-o salopetă strâmtă spor, vedeta a arătat că vârsta este doar un număr și a atras o mulțime de comentarii pozitive.

„Ești inspirație pentru toate femeile 40+. Avem nevoie să ne promovăm și așa, naturale, fără filtre, fără etichete de brand, doar noi, așa cum suntem când nu ne vede nimeni. Avem nevoie de iubire de sine, de prețuire”, a scris o fană.

„Ești superbă Andreea !Ai dreptate trebuie sa ne iubim si noi !”, „Să te accepți așa cum ești și viața îți va părea formidabilă atunci când zâmbetul tău cucerește pe cei ce te privesc. Iubește-te și vei fi iubită” au fost câteva dintre comentarii.

În videoclipul postat, Andreea Marin face câteva mișcări de balet, combinate cu posturi yoga.

