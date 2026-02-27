Boala de care suferă Andreea Marin și care afectează milioane de femei: „Crește ca o pânză de păianjăn în corp”. Ce a făcut ca să se vindece

Andreea Marin a dezvăluit că a descoperit întâmplător că suferă de o boală care afectează milioane de femei. Afecțiunea este greu de diagonsticat, iar prezentatoarea a transmis un mesaj de conștientizare, îndemnând femeile să meargă la control și să fie atente la semnalele oferite de corp.

Andreea Marin suferă de endometrioză

Andreea Marin a dezvăluit că suferă de endometrioză, iar diagnosticul a fost greu de pus. Acum, ea a transmis un mesaj important tuturor femeilor, cărora le spune să fie atente la semnalele transmise de corpul lor și să meargă la doctor.

Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Nu știu de ce. Am considerat subiectul poate prea intim. Greșit. Milioane de femei suferă în tăcere și nu știu de ce. Diagnosticul nu e ușor de dibuit. La mine a fost o întâmplare să aflu, la un control medical de rutină, nelegat de această boală. Endometriozei i se mai spune “invizibilă” pentru că ea crește în corpul femeii ca o pânza de păianjen, se întinde în timp fără ca gazda să știe.

Eu sunt astăzi bine, datorită unui medic atent am aflat și am acționat. Știați cât de important e să vă verificați la timp sănătatea? Să vă ascultați corpul și vocea interioară? Să nu amânați? Știați că inacțiunea în acest sens vă poate afecta serios calitatea vieții, relațiile, intimitatea? Și că a cunoaște , la timp, înseamnă șansa la sănătate, fericire și putere de a clădi frumos în viața voastră? Încercați. Puteti începe cu această carte”, a spus vedeta.

Ce este endometrioza

Endometrioza este o afecțiune ginecologică ce poate apărea la femeile de orice vârstă. Se caracterizează prin creșterea țesutului similar mucoasei uterine (endometru) în afara uterului.

Simptomele includ dureri menstruale intense, dureri la contact sexual, infertilitate și dureri pelvine cronice.

Diagonistul se pune foarte dificil, multe femei crezând că durerile sunt normale, mai ales la menstruație. Tratamentul include antiinflamatoare, terapie hormonală, intervenții chirurgicale și o dietă antiinflamatoare pentru toată viața.

Afecțiunea este recunoscută și în România, mai mulți medici vorbind despre ea. În plus, la finalul anului trecut, Senatul a adoptat un proiect de lege prin care femeile care suferă de această afecțiune să beneficieze de o zi liberă plătită la cerere și în baza recomandării medicului specialist.

