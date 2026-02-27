  MENIU  
Home > Vedete > Boala de care suferă Andreea Marin și care afectează milioane de femei: „Crește ca o pânză de păianjăn în corp”. Ce a făcut ca să se vindece

Boala de care suferă Andreea Marin și care afectează milioane de femei: „Crește ca o pânză de păianjăn în corp”. Ce a făcut ca să se vindece

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.

Andreea Marin a dezvăluit că a descoperit întâmplător că suferă de o boală care afectează milioane de femei. Afecțiunea este greu de diagonsticat, iar prezentatoarea a transmis un mesaj de conștientizare, îndemnând femeile să meargă la control și să fie atente la semnalele oferite de corp.

Andreea Marin suferă de endometrioză

Andreea Marin a dezvăluit că suferă de endometrioză, iar diagnosticul a fost greu de pus. Acum, ea a transmis un mesaj important tuturor femeilor, cărora le spune să fie atente la semnalele transmise de corpul lor și să meargă la doctor.

Citește și: Andreea Marin a făcut senzație într-o rochie roșie mulată și decoltată, la 51 de ani. Cât costă piesa creată de un designer român

Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Nu știu de ce. Am considerat subiectul poate prea intim. Greșit. Milioane de femei suferă în tăcere și nu știu de ce. Diagnosticul nu e ușor de dibuit. La mine a fost o întâmplare să aflu, la un control medical de rutină, nelegat de această boală. Endometriozei i se mai spune “invizibilă” pentru că ea crește în corpul femeii ca o pânza de păianjen, se întinde în timp fără ca gazda să știe.

"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Recomandarea zilei
Andreea Marin într-o rochie roșie mulată și decoltată, la 51 de ani (4)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Eu sunt astăzi bine, datorită unui medic atent am aflat și am acționat. Știați cât de important e să vă verificați la timp sănătatea? Să vă ascultați corpul și vocea interioară? Să nu amânați? Știați că inacțiunea în acest sens vă poate afecta serios calitatea vieții, relațiile, intimitatea? Și că a cunoaște , la timp, înseamnă șansa la sănătate, fericire și putere de a clădi frumos în viața voastră? Încercați. Puteti începe cu această carte”, a spus vedeta.

Ce este endometrioza

Endometrioza este o afecțiune ginecologică ce poate apărea la femeile de orice vârstă. Se caracterizează prin creșterea țesutului similar mucoasei uterine (endometru) în afara uterului. 

Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Recomandarea zilei

Citește și: A ajuns de nerecunoscut! Actrița celebră, transformată radical după ani de dependențe și operații estetice complicate

Simptomele includ dureri menstruale intense, dureri la contact sexual, infertilitate și dureri pelvine cronice.

Diagonistul se pune foarte dificil, multe femei crezând că durerile sunt normale, mai ales la menstruație. Tratamentul include antiinflamatoare, terapie hormonală, intervenții chirurgicale și o dietă antiinflamatoare pentru toată viața.

Citește și: Opt lucruri pe care nu le știai despre endometrioză, „boala tăcută” cu care se confruntă multe femei

Afecțiunea este recunoscută și în România, mai mulți medici vorbind despre ea. În plus, la finalul anului trecut, Senatul a adoptat un proiect de lege prin care femeile care suferă de această afecțiune să beneficieze de o zi liberă plătită la cerere și în baza recomandării medicului specialist.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Fanatik
Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia minerilor: „Erau răi. Puteau să-i linșeze”
Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia minerilor: „Erau răi. Puteau să-i linșeze”
GSP.ro
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
Click.ro
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
TV Mania
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Citește și...
FRF, semnal de alarmă pentru primarul din Păuleşti înainte de descinderi: “M-au atenţionat acum 4-5 luni că se întâmplă lucruri ciudate la club”
Cum va fi vremea de Paște 2026. Anunțul făcut de meteorologi pentru minivacanță
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Un sat uitat de lume, scos la vânzare la prețul unui apartament din Capitală. Avantaje pentru viitorii proprietari
Mirabela Dauer, transformare spectaculoasă la 77 de ani. Cum arată după ce a slăbit 14 kilograme: „Eu nu pot să țin regim, în schimb…”
Cine este Doina Diaconu, soția lui Ion Cristoiu. S-au cunoscut pe vremea când el îi era șef: „Ne înțelegem bine, dar…”
Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la "Insula Iubirii". "Nu i-am auzit inimioara, urma!"
Buget mai mare pentru Erasmus+
Ora de vară 2026. Se schimbă ora în weekend, ziua de duminică va avea doar 23 de ore

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mirabela Dauer, transformare spectaculoasă la 77 de ani. Cum arată după ce a slăbit 14 kilograme: „Eu nu pot să țin regim, în schimb…”
Mirabela Dauer, transformare spectaculoasă la 77 de ani. Cum arată după ce a slăbit 14 kilograme: „Eu nu pot să țin regim, în schimb…”
Cine este Doina Diaconu, soția lui Ion Cristoiu. S-au cunoscut pe vremea când el îi era șef: „Ne înțelegem bine, dar…”
Cine este Doina Diaconu, soția lui Ion Cristoiu. S-au cunoscut pe vremea când el îi era șef: „Ne înțelegem bine, dar…”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Elle
S-a aflat! Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii de la Power Couple România 2026. Care este, de fapt, suma totală câștigată de cei doi: „Am ales să investim în acest proiect”
S-a aflat! Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii de la Power Couple România 2026. Care este, de fapt, suma totală câștigată de cei doi: „Am ales să investim în acest proiect”
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, primele declarații după eliminarea emoționantă din finala Power Couple sezonul 3: „Dincolo de orice obstacol care ne va ieși în cale...”
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, primele declarații după eliminarea emoționantă din finala Power Couple sezonul 3: „Dincolo de orice obstacol care ne va ieși în cale...”
DailyBusiness.ro
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
A1.ro
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Horoscop 28 februarie 2026. Avea motive să fie geloasă. O zodie primește un duș rece din partea destinului. Surprize neplăcute din partea partenerului de viață
Horoscop 28 februarie 2026. Avea motive să fie geloasă. O zodie primește un duș rece din partea destinului. Surprize neplăcute din partea partenerului de viață
Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la "Insula Iubirii". "Nu i-am auzit inimioara, urma!"
Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la "Insula Iubirii". "Nu i-am auzit inimioara, urma!"
Cine este Adrian Kaan de la Survivor România 2026. Antreprenorul vrea să-și testeze limitele în junglă. "Merg până în final!"
Cine este Adrian Kaan de la Survivor România 2026. Antreprenorul vrea să-și testeze limitele în junglă. "Merg până în final!"
Dorian Popa, prima reacție după condamnarea la închisoare cu suspendare: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
Dorian Popa, prima reacție după condamnarea la închisoare cu suspendare: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”
Observator News
Comuna din România care va rămâne în beznă. Primarul cere să se taie iluminatul public
Comuna din România care va rămâne în beznă. Primarul cere să se taie iluminatul public
Libertatea pentru Femei
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Ce părere are reputatul medic Gheorghe Cerin despre Mounjaro, metoda favorită de slăbit a multor persoane publice, și ce n-ar trebui să lipsească din rutina noastră alimentară
Ce părere are reputatul medic Gheorghe Cerin despre Mounjaro, metoda favorită de slăbit a multor persoane publice, și ce n-ar trebui să lipsească din rutina noastră alimentară
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
O nouă armă împotriva cancerului: celulele imune modificate în laborator distrug tumorile mai rapid și mai agresiv
O nouă armă împotriva cancerului: celulele imune modificate în laborator distrug tumorile mai rapid și mai agresiv
Cinci medicamente banale care pot fi luate fără rețetă pot crea dependență și complicații grave
Cinci medicamente banale care pot fi luate fără rețetă pot crea dependență și complicații grave
Ce s-a descoperit în 90% dintre tumorile la prostată. Suspiciuni grave despre legătura dintre plastic și cancer
Ce s-a descoperit în 90% dintre tumorile la prostată. Suspiciuni grave despre legătura dintre plastic și cancer
Celebru actor de la Hollywood a slăbit peste 27 kg prin post negru de 40 de zile: „După a cincea zi te simți uimitor!”
Celebru actor de la Hollywood a slăbit peste 27 kg prin post negru de 40 de zile: „După a cincea zi te simți uimitor!”
TV Mania
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton