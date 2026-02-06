Andreea Marin, semnal de alarmă pentru urmăritorii ei. Ce a pățit vedeta: „Atenție!”

Andreea Marin și-a avertizat publicul după ce o imagine a sa a fost folosită pentru a face reclamă la o cremă de față pe Facebook. Vedeta a vorbit despre cum nu și-a dat acordul pentru ca fotografia ei să fie folosită pentru un astfel de scop.

Andreea Marin, victima unei campanii care i-a folosit imaginea fără să îi ceară acordul

Andreea Marin a atras atenția publicului său asupra unei fraude online, după ce a descoperit că imaginea ei este folosită ilegal pentru promovarea unei creme de față printr-o reclamă falsă pe Facebook.

Vedeta a vorbit despre acest lucru pentru a preveni oamenii să nu cumpere produsul și să nu se lase păcăliți. Andreea Marin le-a scris urmăritorilor să nu dea click pe link și nici să nu cumpere crema de față.

„Cont de Facebook fals! Atenție! Reclamă falsă, nu apăsați linkul, nu cumpărați crema promovată ilegal”.

Un cont fals care pretindea a fi contul oficial al Andreei Marin a distribuit informații false cu scopul de a păcăli oameni.

„Atenție! Nu cumpărați această cremă! Reclamă falsă folosind imaginea Andreei Marin, evident fără acceptul acesteia”, a transmis vedeta.

„Dragele mele, vreau să vă împărtășesc o poveste care poate ajuta multor femei. Toată viața mea am fost în lumina reflectoarelor – filmări, scenă, covor roșu, interviuri…Oamenii se așteaptă mereu să fiu impecabilă – privire proaspătă, piele netedă, fără urme de oboseală.

Proiectul Andreei Marin cu Netflix

Andreea Marin are un nou proiect cu Netlfix. Aceasta a surprins cu apariția sa spectaculoasă, într-o rochie elegantă, cu un decor excepțional. Vedeta a intrat în rolul de narator, reinterpretând universul „Bridgerton”.

„A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, un basm popular. Purtând numele Bridgerton. Povestit de Zâna Surprizelor”.

Andreea Marin își începe povestea într-un mod extrem de frumos:

„A fost odată ca niciodată o familie numeroasă și la pungă groasă. Cu trei crai frumoși, trei fete ca rupte din soare, doi mezini și o mamă văduvă, mândră nevoie mare.

Când vremea de pățit a venit, familia și-a pregătit odrasurile ca pe diamante. Prima a fost fata cea mare, care a avut o nuntă cam povești, cu un duce pe care mulți l-au deocheat”. Povestea merge mai departe cu fratele cel mare: „Feciorul cel mare, după multe nebădăi, s-a îndrăgostit nebunește de o nobilă fată, mândră din calea-far”. Andreea Marin vorbește apoi despre cel mai mic dintre frați: „Iar cel mai mic dintre cei trei și-a croit drum către cea mai leasă mireasă, cea cu ochiul de soacră, cu limba ascuțită și cu penița pe post de armă”, și-a continuat ea povestirea.

Andreea Marin a luat finalul deschis, lăsând oamenii să își imagineze ce urmează.

„Dacă încheiem povestea cu au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, asta rămâne ca voi să aflați”.

