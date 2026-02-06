Andreea Marin, semnal de alarmă pentru urmăritorii ei. Ce a pățit vedeta: „Atenție!”

Andreea Marin și-a avertizat publicul după ce o imagine a sa a fost folosită pentru a face reclamă la o cremă de față pe Facebook. Vedeta a vorbit despre cum nu și-a dat acordul pentru ca fotografia ei să fie folosită pentru un astfel de scop.
Andreea Marin, victima unei campanii care i-a folosit imaginea fără să îi ceară acordul
Andreea Marin a atras atenția publicului său asupra unei fraude online, după ce a descoperit că imaginea ei este folosită ilegal pentru promovarea unei creme de față printr-o reclamă falsă pe Facebook.
Vedeta a vorbit despre acest lucru pentru a preveni oamenii să nu cumpere produsul și să nu se lase păcăliți. Andreea Marin le-a scris urmăritorilor să nu dea click pe link și nici să nu cumpere crema de față.
„Dragele mele, vreau să vă împărtășesc o poveste care poate ajuta multor femei. Toată viața mea am fost în lumina reflectoarelor – filmări, scenă, covor roșu, interviuri…Oamenii se așteaptă mereu să fiu impecabilă – privire proaspătă, piele netedă, fără urme de oboseală.
Proiectul Andreei Marin cu Netflix
Andreea Marin are un nou proiect cu Netlfix. Aceasta a surprins cu apariția sa spectaculoasă, într-o rochie elegantă, cu un decor excepțional. Vedeta a intrat în rolul de narator, reinterpretând universul „Bridgerton”.
„A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, un basm popular. Purtând numele Bridgerton. Povestit de Zâna Surprizelor”.
Andreea Marin își începe povestea într-un mod extrem de frumos:
„A fost odată ca niciodată o familie numeroasă și la pungă groasă. Cu trei crai frumoși, trei fete ca rupte din soare, doi mezini și o mamă văduvă, mândră nevoie mare.
Când vremea de pățit a venit, familia și-a pregătit odrasurile ca pe diamante. Prima a fost fata cea mare, care a avut o nuntă cam povești, cu un duce pe care mulți l-au deocheat”. Povestea merge mai departe cu fratele cel mare: „Feciorul cel mare, după multe nebădăi, s-a îndrăgostit nebunește de o nobilă fată, mândră din calea-far”. Andreea Marin vorbește apoi despre cel mai mic dintre frați: „Iar cel mai mic dintre cei trei și-a croit drum către cea mai leasă mireasă, cea cu ochiul de soacră, cu limba ascuțită și cu penița pe post de armă”, și-a continuat ea povestirea.