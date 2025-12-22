  MENIU  
Andreea Marin, mai sinceră ca niciodată la împlinirea a 51 de ani: „A fost cel mai greu an al meu. Viața nu e mereu cum ne-am dori"

Andreea Marin, mai sinceră ca niciodată la împlinirea a 51 de ani: „A fost cel mai greu an al meu. Viața nu e mereu cum ne-am dori”

Amelia Matei
.

Andreea Marin împlinește 51 de ani astăzi, 22 decembrie. Vedeta și-a deschis sufletul cu ocazia aniversării sale și a făcut o serie de mărturisiri dificile despre cel mai greu an al său. Totuși, prezentatoarea s-a arătat încântată de faptul că urmează să se vadă cu fiica ei, Violeta. 

Andreea Marin, mesaj emoționant la împlinirea a 51 de ani

Andreea Marin își sărbătorește astăzi, 22 decembrie, ziua de naștere. Vedeta împlinește 51 de ani, prilej cu care este mai înțeleaptă, mai profundă și mai sinceră ca niciodată.

Deși arată excelent, vedeta a recunoscut că a purtat în suflet multe greutăți anul acesta. Ea a postat un mesaj în care și-a deschis sufletul și a vorbit despre provocările cu care a venit anul 2025, dar și câteva lucruri bune, cel mai important fiind revederea cu Violeta, fiica ei.

Citește și: Andreea Marin, detalii rare despre viața sentimentală, la două luni de la confirmarea despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte asumată în ceea ce fac”

„În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu. Știu, nu e deloc <> și nici nu sună strălucit un astfel de început de mesaj chiar de ziua mea, dar pentru mine întotdeauna adevărul e cea mai bună cale, adevărul curat și vindecător, cu o putere ascunsă ce se dovedește a fi mereu cel mai potrivit dar pentru mine. Să fiu onestă în sufletul meu la finalul unui an e mereu un start bun pentru următorul”, a început Andreea Marin mesajul.

VEZI  GALERIA  FOTO

Prezentatoarea a mărturisit că a avut probleme de sănătate și multe momente greu de acceptat, dar și lecții de viață trăite.

„Da, anul acesta a fost greu sufletește și sănătatea mi-a răspuns pe măsură poverilor așezate pe inima mea. Da, au fost si momente greu de acceptat, lecții de viață trăite, unele clare, altele fără sǎ poarte vina cuiva”, a menționat Andreea Marin, care a mai vorbit despre epuizare și depresie în trecut.

Cât de mult a afectat-o despărțirea de fiica ei

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. a plecat la facultate peste Ocean și mama ei îi duce în fiecare zi dorul.

Citește și: Violeta Bănică și iubitul ei au sărbătorit doi ani de relație. Imagini rare cu George, tânărul care i-a furat inima fiicei Andreei Marin

Cel mai mult a afectat-o pe Andreea Marin faptul că nu a putut să fie alături de fiica ei când a împlinit 18 ani și nici astăzi, când ea însăși împlinește 51 de ani.

Totuși, Violeta urmează să vină curând acasă și să își vadă mama.

„De pildă, după luni de zile despărțite de un ocean, eu și fiica mea am fost nevoite să fim departe una de cealaltă și în ziua majoratului sǎu, și azi, în ziua mea de naștere, din pricina sesiunii sale de examene care a picat chiar în această săptămâna cu ambele sărbători, zile de suflet în care am fost împreună mereu toată viața noastră, de când ea a venit pe pământ”, a spus Andreea. 

Ea a mărturisit că urmează să își vadă copilul și că, deși viața nu e mereu cum și-ar dori, o prețuiește cu toate provocările sale.

Dar nu mai contează, căci în această noapte aștept cel mai frumos dar: e în zbor și o visez clipa când va ateriza în brațele mele, înainte de ivirea zorilor… 

Viața nu e întotdeauna cum ne-am dori sau cum o planificăm. Cu toate astea, probabil că Dumnezeu a pus în mine cea mai frumoasă sǎmânțǎ: puterea de a le duce pe toate, lumina speranței, credința ce nu mǎ pǎrǎsește nicicând. 

Citește și: Ce notă a luat Violeta Bănică la Bacalaureat. Andreea Marin, mândră de rezultat: „Este deja studentă la drept în SUA la prestigioasa Cornell University”

Prețuiesc viața așa cum e, surprinzǎtoare, dulce-amară, cu provocările ei, cu blândețea, dar și cu neastâmpărul său, cu bune și grele, și caut să dau mai departe și celor din jur acest sentiment… E viața mea și străduința mea de a face mereu ceva mai bun în ea, și pentru mine, și pentru ceilalți, va exista mereu. 

În anul 51 din destinul meu, promit să rămân același om cu sănătoase valori, să păstrez neschimbat acest suflet solar, să clădesc, să iubesc și să sper. Vă îmbrățișez cu inima, mulțumindu-vă că nu sunt nicicând cu adevărat singură: voi sunteți mereu parte din drumul meu!”, a mai dezvăluit Andreea, pe rețelele de socializare. 

