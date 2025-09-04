Andreea Marin, detalii rare despre viața sentimentală, la două luni de la confirmarea despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte asumată în ceea ce fac”

Andreea Marin a oferit detalii rare despre viața ei sentimentală, la două luni de la confirmarea despărțirii de Adrian Brâncoveanu.

Cum arată viața Andreei Marin după despărțirea de Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin (50 de ani) a dezvăluit cum arată viața ei după despărțirea de Adrian Brâncoveanu (40 de ani). Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize” a confirmat în luna iulie că ea și iubitul ei s-au despărțit după o relație de mai bine de opt ani.

Invitată în emisiunea „Exclusiv VIP cu Cristi Brancu”, de la Prima TV, Andreea Marin a vorbit, printre altele, despre viața ei după despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Vedeta a spus că este împăcată cu decizia pe care a luat-o și că nu are nevoie de un partener pentru a fi liniștită.

„Sunt sentimental liniștită, sunt foarte bine acum! Nu trebuie să fie cineva, trebuie să fii tu liniștită! Iar deciziile pe care le-am luat, le-am luat în cunoștință de cauză. Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac! Nu am nimic extraordinar de spus!”, a mărturisit Andreei Marin, pentru sursa citată.

A slăbit 5 kilograme fără să vrea

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Marin a spus cum a dat jos 5 kilograme. Deși face Pilates de două ori pe săptămână și mișcare acasă ori de câte ori îi permite timpul, altul a fost motivul pentru care a slăbit recent.

„Luna trecută am avut Covid, am slăbit 5 kilograme. Un mic Covid m-a adus din vacanță cu cinci kilograme în minus. A fost mai neplăcut! Cinci kilograme în minus, au fost la fix!”, a povestit Andreea Marin.

Tot în această perioadă, Andreea a pregătit camera de cămin a fiicei sale, Ana Violeta Bănică (17 ani). Tânăra va începe studiile în Statele Unite toamna aceasta.

