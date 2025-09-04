Andreea Marin, detalii rare despre viața sentimentală, la două luni de la confirmarea despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte asumată în ceea ce fac”

Andreea Marin (50 de ani) a dezvăluit cum arată viața ei după despărțirea de Adrian Brâncoveanu (40 de ani). Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize” a confirmat în luna iulie că ea și iubitul ei s-au despărțit după o relație de mai bine de opt ani.
Invitată în emisiunea „Exclusiv VIP cu Cristi Brancu”, de la Prima TV, Andreea Marin a vorbit, printre altele, despre viața ei după despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Vedeta a spus că este împăcată cu decizia pe care a luat-o și că nu are nevoie de un partener pentru a fi liniștită.
„Sunt sentimental liniștită, sunt foarte bine acum! Nu trebuie să fie cineva, trebuie să fii tu liniștită! Iar deciziile pe care le-am luat, le-am luat în cunoștință de cauză. Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac! Nu am nimic extraordinar de spus!”, a mărturisit Andreei Marin, pentru sursa citată.
În cadrul aceluiași interviu, Andreea Marin a spus cum a dat jos 5 kilograme. Deși face Pilates de două ori pe săptămână și mișcare acasă ori de câte ori îi permite timpul, altul a fost motivul pentru care a slăbit recent.
„Luna trecută am avut Covid, am slăbit 5 kilograme. Un mic Covid m-a adus din vacanță cu cinci kilograme în minus. A fost mai neplăcut! Cinci kilograme în minus, au fost la fix!”, a povestit Andreea Marin.
Tot în această perioadă, Andreea a pregătit camera de cămin a fiicei sale, Ana Violeta Bănică (17 ani). Tânăra va începe studiile în Statele Unite toamna aceasta.