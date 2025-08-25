Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, pregătită pentru un nou capitol din viața ei

Violeta Bănică a plecat în America pentru a-și continua studiile. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică a intrat la Universitatea Cornell din New York și va locui la cămin. Înainte de începerea cursurilor, aceasta a fost însoțită de mama ei, care a ajutat-o să își curețe și aranjeze camera pentru a-i da sentimentul de „acasă”.

Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică

Andreea Marin și-a însoțit fiica la Universitatea Cornell din New York și a ajutat-o să se acomodeze mai rapid la viața de cămin. Cele două au rămas șocate când au intrat în camera Violetei, însă s-au pus rapid pe treabă și au transformat-o într-o cameră confortabilă și plină de culoare.

Violeta și-a luat cu ea obiectele personale, de care nu se putea despărți. Andreea Marin a povestit pe pagina sa de Instagram cum a decurs acomodarea, recunoscând, în același timp, cât de grea este despărțirea de fiica sa.

„Câte emoții însoțesc drumul unui părinte până la maturitatea copilului său… și când crede că în sfârșit poate respira ușurat, își dă seama că dorul e mai greu de dus decât tot ce a trăit până atunci! După ani de stres, învățare, căutări (pentru ea) și nenumărate griji și nopți nedormite (pentru mine), pot spune că săptămâna petrecută în campusul studențesc a fost un dar pentru minte și suflet, în sfârșit. Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e nouă ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților”, a scris Andreea Marin în mediul online.

Andreea Marin, despre Universitatea Cornell

Andreea Marin și Violeta Bănică au făcut și un tur al campusului Universității Cornell, unde fiica sa își va petrece următorul an. Turul a fost făcut din mașină, campusul fiind foarte mare sau, după cum spune vedeta, „un oraș în sine”.

„Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile. Un procent foarte mic de candidați internaționali (puțin peste 3% anul trecut) sunt acceptați să devină studenți aici, nivelul de competitivitate fiind foarte ridicat, de aceea presiunea este foarte mare și se întâmplă ca elevi de liceu foarte buni din toată lumea să nu reușească să intre. Dar totul e bine când se termină cu bine și când începe cu speranțe și vești bune o nouă etapă din viață!”, a precizat Andreea Marin.

Vedeta a explicat că a decis să facă public videoclipul cu acomodarea Violetei la Cornell ca semn de mulțumire pentru toți cei care au fost aproape de fiica sa și au ajutat-o pe drumul ei spre succes.

„Imaginile sunt un dar pentru toți oamenii dragi de acasă ce nu au putut fi alături de noi, dar au susținut-o pe Violeta mereu, i-au fost aproape și sufletește, și cu sfaturi sau sprijin concret. Dascăli minunați, prieteni, familie, fiecare a pus umărul pentru acest nou început. Mulțumiri!”, a mai scris Andreea Marin pe rețelele sociale.

