Ce sfat a primit Violeta Bănică de la mama ei, Andreea Marin, înainte de a se muta în America: „Fix asta o să fac”

Violeta Bănică se pregătește să plece la facultate, în America, însă nu înainte ca mama ei, Andreea Marin, să îi dea un sfat prețios pentru o tânără care este pe punctul de a începe o viață nouă, departe de familie și prieteni.

Ce sfat a primit Violeta Bănică de la Andreea Marin, înainte de a pleca în America

Violeta Bănică a fost admisă la Universitatea Cornell din New York, unde va pleca la jumătatea lunii august. Însă tânăra nu va pleca singură în SUA, ci împreună cu mama ei întrucât Andreea Marin vrea să își ajute fiica să despacheteze și să se instaleze în noua ei locuință.

Totuși, vedeta a avut grijă să îi dea un sfat prețios Violetei, înainte ca tânăra să se pregătească de noul capitol al vieții ei.

„Săptămâna viitoare încep să îmi fac bagajele și la început de august m-am dus. Trebuie să fiu acolo pe 15 august, dar oricum plec puțin mai devreme. Mama mi-a dat un sfat genial: dacă ai vreodată vreo problemă, nu rezolva singură! Sună-mă! Și fix asta o să fac. Mi-a zis să fiu cine sunt eu, să nu mă bag în anumite grupuri doar ca să fiu inclusă. Sunt complet de acord”, a afirmat Violeta Bănică la Antena Stars, potrivit Spynews.

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică va fi cu iubitul la New York

Violeta Bănică nu va fi totuși singură la New York, ci împreună cu iubitul ei, care deja se află la studii acolo. Mai mult, tânăra spune că la universitatea respectivă este o comunitate destul de mare de români. Totuși, fiica Andreei Marin recunoaște că are o mică teamă de nou.

„O să vină și mama cu mine, să mă ajute să despachetez, să curățăm puțin. Fără ea nu m-aș fi descurcat. Teama aia de necunoscut 100% nu o am, să zic că am 75%, pentru că am fost, știu cum e, am fost să vizitez. Știu deja drumul, știu pe unde să o iau, nu mă pierd. Am câțiva prieteni acolo, e o comunitate destul de măricică de români comparativ cu alte școli din State, dar da, îmi este frică”, a mărturisit ea.

Totodată, Violeta a precizat că o să îi fie greu să fie atât de departe de mama și tatăl ei, dar și de frații săi.

„Îmi ador familia, îi iubesc, îmi plac străduțele mele, îmi place să știu că sunt la o oră distanță de mama și de tata, deci o să-mi fie greu”, a completat ea.

