Ce părere are Violeta Bănică de vestimentația mamei sale, Andreea Marin: „Nu mi se pare ok”. Cum a reacționat vedeta

Relația dintre mame și fiice este una plină de nuanțe, dar rareori vedem o inversare de roluri atât de savuroasă precum cea dintre Andreea Marin și fiica sa, Violeta Bănică. Într-un schimb de replici sincer și plin de umor, cele două au oferit publicului o mostră din viața lor de zi cu zi, în care adolescența se ciocnește cu redescoperirea de sine a unui părinte.

Ce părere are Violeta Bănică despre ținutele Andreei Marin

Violeta Bănică a devenit, în ultima perioadă, un observator critic și atent al mamei sale. Cele două au o legătură strânsă, în care replicile comice se află la ordinea zilei, precum și respectul și iubirea.

Într-un schimb de replici savuros, fiica vedetei a mărturisit că este „invidioasă” pe faptul că mama ei se îmbracă mult mai bine ca ea.

„În ultimul timp, e foarte obraznică. O sun seara, să văd la ce oră vine acasă, cu cine iese. Nu știu, mama…trebuie să te culci mai devreme. Mama se îmbracă mai bine decât mine și nu mi se pare ok să te îmbraci mai bine decât copilul tău, așa că, te rog frumos să te oprești, să te calmezi”, a spus Violeta Bănică.

Replica Andreei Marin nu a întârziat: „După ce am slăbit vreo 20 de kg, au început să îmi vină hainele din liceu și Violeta, o dată, de două ori, de trei ori, mi-a zis: «Merg cu tine pe stradă, ești prea tânără, nu e bine. Ce-i cu hainele astea, cu îndrăzneala asta?»”.

Andreea Marin, singură după ce s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu

Violeta Bănică este alături de mama ei în această perioadă, mai ales după ce vedeta a ales să se despartă de Adrian Brîncoveanu, după o relație de opt ani.

Deși inițial nu a vrut să vorbească despre acest subiect, în cele din urmă aceasta a recunoscut că ea a fost cea care a ales acest drum. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, „Zâna Surprizelor” a mărturisit că nu i-a fost ușor să ia această decizie.

„Liberă. Tu nu ești liber, nu știu de ce întrebi. Spune-i unui prieten că are de muncit. Da, am confirmat acest lucru. Nu am vorbit despre asta, nu a fost plăcut să vorbesc despre asta. Nu vreau să vorbesc despre asta, nu este plăcut pentru nimeni”, a a afirmat Andreea Marin.

Cu puțin timp înainte de a intra în direct în emisiunea lui Măruță, vedeta a confirmat pentru Cancan despărțirea.

„Da, este adevărat, eu am luat această hotărâre de mai mult timp, însă fiind o relație longevivă în care m-am implicat profund, nu a fost o decizie ușoară și nu am simțit să vorbesc despre asta. Prefer să îmi respect intimitatea în continuare și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat Andreea Marin.

