Laura Cosoi și familia, vacanță memorabilă prin România cu autorulota. Prin ce peripeții au trecut cei șase. „Soțul a avut ceva probleme!”

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ales vara aceasta o vacanță autentică, departe de resorturile luxoase și destinațiile exotice. Împreună cu cele patru fiice ale lor, au pornit într-o aventură cu autorulota prin România, explorând zone montane, sate tradiționale și locuri izolate, fără semnal la telefon, dar pline de farmec.

Laura Cosoi și familia, vacanță cu autorulota prin România



Primele opriri au fost în zona Voineasa, unde Laura Cosoi și-a amintit cu emoție de copilărie, iar fetițele s-au bucurat de natură, joacă în râu și seri petrecute în pădure. Totuși, vacanța nu a fost lipsită de provocări: în prima noapte, familia a fost vizitată de un urs, iar Cosmin Curticăpean s-a confruntat cu dureri severe de spate, fiind imobilizat timp de patru zile.



În ciuda dificultăților, familia a continuat călătoria într-un ritm adaptat, bucurându-se de peisaje spectaculoase și momente de reconectare. Laura a descris experiența ca fiind intensă și plină de lecții despre simplitate, răbdare și bucuria de a fi împreună.





“Primele două nopți cu autorulota le-am petrecut în zona Voineasa, undeva lângă fosta stațiune abandonată. Pe vremuri veneam aici cu părinții în cantonamente și îmi amintesc cum, în fiecare zi, stăteam cu nasul lipit de vitrina unei mercerii, urmărind cu privirea parfumul Jubileu.

Din păcate, aproape nimic din ce îmi aminteam despre Voineasa nu mai există azi, dar locul pe care l-am găsit în pădure, lângă un pârâu, a fost alegerea perfectă. În prima seară v-am povestit deja că am avut și un musafir (n.r. –un urs) – noroc că eram deja pregătiți de somn și, în două mișcări, am sărit direct în patul autorulotei.

O să încerc să vă povestesc în zilele următoare câte puțin despre cum a fost această vacanță cu autorulota pentru noi: pe unde am campat, cum ne-am gospodărit, ce am vizitat și ce bunătăți am gătit” – a transmis actrița în mediul online, în dreptul mai multor fotografii din frumoasa vacanță.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat soțul actriței în timpul vacanței

În timpul vacanței cu autorulota prin România, Cosmin Curticăpean, soțul Laurei Cosoi, s-a confruntat cu un episod neplăcut de sănătate: dureri intense de spate care l-au ținut imobilizat timp de patru zile. Actrița a povestit pe rețelele sociale că această perioadă a fost dificilă, dar că soțul ei și-a revenit treptat, iar familia a continuat călătoria într-un ritm mai lent, adaptat situației.

„Ce nu am apucat să vă spun este că soțul a avut ceva probleme cu spatele și practic a fost imobilizat vreo 4 zile. Am văzut, la un moment dat, și lumina de la capătul tunelului. Și-a mai revenit și soțul și l-am pus la treabă!” – a mai explicat Laura Cosoi pe Instagram.

Laura este căsătorită din 2015 cu Cosmin Curticăpean, un om de afaceri din Târgu Mureș, cu activitate în România, Germania și Austria. Cei doi formează un cuplu discret și echilibrat, iar relația lor este bazată pe respect și credință. Împreună au patru fetițe:

Rita – născută în iunie 2018

Vera – august 2020

Lara – iunie 2022

Aida – iulie 2024, considerată de Laura „copilul-dar”, apărut într-un moment dificil, când mama ei era grav bolnavă

Laura consideră maternitatea cel mai frumos și complex rol al vieții sale. Deși recunoaște că nu este o mamă perfectă, se implică profund în creșterea fetelor, alături de Cosmin. Cei doi se ocupă singuri de copii, iar vacanțele în familie sunt adesea petrecute cu autorulota, explorând România sau Grecia.

Chiar și cu patru copii, Laura continuă să joace în spectacole, să filmeze și să scrie. Recent, a fost implicată în promovarea filmului Retreat Vama Veche și în proiecte TV. Ea reușește să mențină un echilibru între viața profesională și cea personală, cu multă dedicare și organizare.

Foto – Facebook / Instagram

