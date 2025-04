Laura Cosoi și familia, „momente apocaliptice” în timpul penei de curent din Portugalia: „Am negociat o oră să fim primiți în vilă”

Laura Cosoi și familia sa au trăit o adevărată experiență de coșmar în vacanța lor din Portugalia, din cauza unei pene de curent masive care a afectat întreaga Peninsulă Iberică. Pe 28 aprilie, ziua în care țara a fost lovită de o pană de curent uriașă, vedeta și apropiații ei au trăit momente de panică și incertitudine, fiind nevoiți să facă față unor provocări neașteptate care le-au perturbat planurile de întoarcere în țară.

„Momente apocaliptice” în Portugalia pentru Laura Cosoi şi familia ei

După ce au fost într-o vacanţă de vis în Portugalia, Laura Cosoi și familia sa ajunseseră la aeroport pentru a pleca înapoi în România, dar au fost șocați să constate că o pană de curent a paralizat întreaga țară, punând în pericol chiar zborurile lor.

„Am trăit și momente apocaliptice în Portugalia”, a spus Laura Cosoi pe contul ei de socializare.

Problemele au început imediat: zborurile au fost anulate, nu exista internet, plățile cu cardul nu funcționau și nu aveau acces la bani cash. Baile erau închise, nu se puteau rezerva mașini, iar telefoanele nu aveau semnal. Cu un astfel de haos în jurul lor, familia Cosoi a început să își facă planuri alternative.

Într-un moment de criză, Laura Cosoi și familia sa nu aveau decât puțini bani la ei și au descoperit că plata cu cardul nu funcționa nicăieri. După ce au reușit să închirieze o mașină prin ajutorul unui prieten din România, au plecat spre Troia, în speranța de a putea traversa cu bacul, dar situația se complica. Fără bani cash și fără combustibil suficient, s-au văzut nevoiți să se întoarcă la vila unde au stat.

Aici, Laura a negociat „aproape o oră” pentru a fi primită înapoi, bazându-se pe cele nouă nopți deja plătite pentru cazare.

„Apoi ne-am îndreptat din nou spre Troia, sperând să reușim să traversăm cu bacul, deși nu mai aveam bani lichizi și nici suficient combustibil pentru a ocoli. Era deja noapte. Am negociat aproape o oră ca să fim primiți înapoi în vila pe care o părăsisem dimineața, în baza celor nouă nopți petrecute deja acolo. Epuizați, nemâncați, stresați și cu patru copii zvăpăiaţi, care nu înțelegeau prea bine ce se întâmplă, am intrat în bezna vilei noastre. Cum am lăsat bagajele jos, m-a cuprins o liniște de nedescris. Mă simțeam din nou în siguranță. Am închis ochii, i-am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a fost alături și, două minute mai târziu, s-a făcut lumină. La propriu și la figurat”, a fost mesajul transmis de Laura Cosoi.

După un drum plin de peripeții și după o noapte în care familia a trăit într-o stare constantă de panică, au reușit, în sfârșit, să ajungă în vila lor.

„Cum am lăsat bagajele jos, m-a cuprins o liniște de nedescris. Mă simțeam din nou în siguranță”, a mai povestit Laura Cosoi, adăugând că acel moment de calm a fost ca o binecuvântare. În cele din urmă, după ce au reușit să se acomodeze și să își regăsească echilibrul, familia Cosoi a putut să se odihnească, iar „două minute mai târziu, s-a făcut lumină. La propriu și la figurat”, încheind astfel o perioadă de incertitudine și neliniște.

