Laura Cosoi, mesaj special pentru aniversarea soacrei. Imagini rare cu părinții lui Cosmin Curticăpean: „Cei mai bogați bunici din Univers”

Laura Cosoi, mesaj special pentru aniversarea soacrei

Laura Cosoi își vede destul de rar socrii, deoarece aceștia locuiesc la sute de km de București, la Târgu Mureș. Recent, cu ocazia aniversării soacrei sale, actrița a transmis un mesaj emoționant. „Azi o aniversăm pe mama soacră! Să te bucuri de sănătate, fericire și de familia ta minunată! La mulți ani!”, a fost mesajul plin de căldură al Laurei, însoțit de o fotografie cu soacra sa. În dreptul unei alte imagini cu ambii socri și nepoatele lor, actrița a scris: „Cei mai bogați bunici din Univers”.

Laura Cosoi are o relație specială cu socrii ei. Pe timpul pandemiei, prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă”, soțul ei și prima lor fetiță, Rita, s-au refugiat acasă la părinții lui Cosmin. Atunci, actrița era însărcinată cu a doua fiică, Vera. Anul următor, socrii „făceau presiuni” ca Laura și Cosmin să-și mărească familia cu încă un copil.

„Soacra mea este o femeie minunată. Îmi spune mereu: «Hai, mergeți în vacanță, hai, faceți-l pe al treilea copil”, spunea Laura Cosoi în cadrul unei emisiuni TV, în 2021.

Laura și soțul ei n-au rămas indiferenți la îndemnul primit. Așa a apărut a treia fetiță în viața lor, Lara, urmată apoi de Aida. În prezent, actrița este însărcinată cu a cincea fetiță.

Citește și: Ce reguli și pedepse are Laura Cosoi pentru copiii ei: „Să vezi ce se culcă instant”

„Soacra mea este pâinea lui Dumnezeu”

Laura Cosoi postează rareori fotografii alături de socrii ei, dar nu pierde nicio ocazie s-o complimenteze pe mama lui Cosmin. „Au venit socrii să mă vadă”, a scris actrița în 2016, în dreptul unei fotografii cu socrii ei. „Soacra mea este pâinea lui Dumnezeu”, a comentat tot ea în dreptul postării. La acea vreme, părinții lui Cosmin Curticăpean au venit să o vadă într-o piesă la Teatrul de pe Lipscani.

„Părinții lui Cosmin sunt niște oameni extraordinari, prietenoși, ne vedem des, ne auzim des, ne simțim foarte bine unii în prezența celorlalți. Atât Cosmin, cât și părinții lui sunt extraordinari și ne-am împrietenit foarte repede unii cu alții”, spunea și mama Laurei Cosoi în decembrie 2016, pentru WOWbiz.ro.

Laura Cosoi și-a pierdut ambii părinți

Laura Cosoi și-a pierdut tatăl în aprilie 2021 și mama în decembrie 2023. Marius Cosoi, profesor de educație fizică la Colegiul Național din Iași și antrenor de handbal și baschet, suferea de diabet și s-a stins din viață în urma infecției cu COVID-19. Ligia Cosoi s-a stins din viață în urma luptei cu cancerul.

„Au trecut aproape șase ani de când nu mai e tata. Doi ani de când nu mai e mama. Am crezut că anii aceștia vor fi despre vindecare. Despre liniștire. Despre acceptare. Dar sunt despre prea puțin timp în care să plâng…”, a mărturisit Laura, într-un mesaj emoționant citat de Spynews.

Foto: Instagram; Facebook

