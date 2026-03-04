Ce reguli și pedepse are Laura Cosoi pentru copiii ei: „Să vezi ce se culcă instant”

Laura Cosoi dezvăluie cum reușește să mențină disciplina în familia sa numeroasă. Cu patru copii și al cincilea pe drum, regulile stricte și organizarea sunt esențiale pentru a evita haosul acasă.

Laura Cosoi aplică aceste reguli și pedepse cu fetele ei

Laura Cosoi demonstrează că disciplina și organizarea pot transforma orice provocare într-o lecție de viață, chiar și într-o casă cu patru copii și al cincilea pe drum. Invitată recent la Digi FM, actrița a vorbit deschis despre regulile care îi ghidează familia și cum reușește să păstreze armonia.

„Într-o casă cu mulți copii, oamenii cred că e haos. Niciodată nu este haos. Sunt foarte multe reguli și foarte multă disciplină”, a explicat Laura. Ea și soțul său, Cosmin, fost sportiv de performanță, pun accent pe structură și consecvență, fiind convinși că acestea sunt esențiale în educația copiilor.

Rutina începe cu o seară bine planificată: „Totul e pregătit de seara. Pachețelul, hainele, micul dejun știu exact ce mănâncă. Nu mă culc liniștită fără să știu ce am de pregătit pentru a doua zi”, a declarat vedeta. Una dintre regulile de aur aplicate în familia Cosoi este ca fetițele să nu-și aleagă singure hainele, pentru a evita negocierile interminabile.

Consecvența este un alt principiu de bază, iar Laura este fermă când vine vorba de respectarea regulilor: „Dacă am zis ceva, chiar dacă aș vrea să dau înapoi, mă țin până la capăt. Dacă nu te ții de reguli, copiii înțeleg că pot negocia.”

„Să vezi ce se culcă instant”

Deși regulile sunt stricte, Laura știe cum să le aplice cu umor. Actrița mărturisește că apelează la pedepse sportive, atât pentru copii, cât și, în glumă, pentru soț: „Există pedepse din astea sportive. Zece flotări! Să vezi ce se culcă instant”. Cu zâmbetul pe buze, povestește și despre momentele amuzante din cuplu: „Eu și cu burta la gură fac abdomenul. Laura, zece genuflexiuni!”.

Laura a adus în emisiune un tablou cu părinții săi din ziua nunții, o amintire de neprețuit pe care o păstrează în sufragerie. „Este începutul familiei noastre, startul, rădăcina, pilonii principali. Chiar dacă i-am pierdut fizic, emoțional sunt acolo și mă raportez la ei de fiecare dată”, a spus actrița. Deși părinții ei s-au despărțit după 20 de ani de căsnicie, Laura apreciază efortul lor de a rămâne împreună: „O căsătorie nu e perfectă niciodată. Și nu-i ușoară”.

Vedeta crede că grupurile de părinți ar trebui interzise

Un subiect aparte pentru Laura îl reprezintă grupurile de părinți de la școală și grădiniță. Deși face parte din patru astfel de grupuri, actrița este de părere că acestea ar trebui interzise: „Din punctul meu de vedere, ar trebui interzise grupurile de părinți. Tu nu ai de ce să fii în contact cu alți părinți, cel mult cu profesorul”.

Laura preferă să evite conflictele și polemicile online: „Nu intru în discuții și polemici în grup, pentru că nu are nimeni nimic de câștigat din asta. Sunt foarte tăcută.”

