Cum se simte Laura Cosoi înainte de a aduce pe lume cea de-a cincea fetiță: „Vă rog frumos să mă luați de mână și să mă trimiteți frumușel acasă”

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Laura Cosoi se pregătește să aducă pe lume cea de-a cincea fetiță. Deși ar trebui să se odihnească și să își aștepte bebelușul, actrița are mai multă energie ca niciodată și se implică în tot felul de treburi și activități. De data aceasta, vedeta a transmis un mesaj urmăritorilor ei.

Ce face Laura Cosoi, cu puțin timp înainte să nască

Actrița în vârstă de 44 de ani se pregătește să nască cea de-a cincea fetiță a familiei. În acest stadiu al sarcinii, multe femei preferă să se odihnească, pentru că se mișcă din ce în ce mai greu și obosesc destul de repede. Nu este, însă, cazul pentru Laura Cosoi.

Prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă” a povestit că pentru ea, perioada de dinaintea nașterii îi aduce multă energie, așa că o folosește pentru a face tot felul de activități prin casă și pe lângă aceasta.

De data asta, Laura Cosoi a povestit că a făcut dulceață de căpșuni și caise și a întors toată casa.

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„Să mă oprească cineva din drive-ul ăsta care vine la pachet cu adrenalina nașterii ce urmează! Mai am puțin și mă înscriu la un maraton sau îmi organizez o drumeție pe munte, la câtă energie am. Nu vă mai spun că am întors toată, dar TOATĂ casa cu fundul în sus. Azi am făcut 30 de borcane de dulceață de căpșuni și caise și, sincer, mi s-a părut atât de light… cam cum e un duș înainte să înceapă ziua.

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În ritmul ăsta, până vine asta mică, cred că văruiesc casa, schimb gresia, plantez o livadă și învăț o limbă străină. Dacă mâine mă vedeți că îmi cumpăr pământ pentru flori, sunt pe la ceva magazin de mobilă, fac piața, vă rog frumos să mă luați de mână și să mă trimiteți frumușel acasă”, a fost mesajul transmis de Laura Cosoi pe contul de socializare.

Cum se simte în ultimul trimestru de sarcină

Laura Cosoi este la a cincea naștere și a vorbit despre cum se simte în al treilea trimestru. Ea a vorbit despre fricile pe care le are, cu toate că nu mai e la prima experiență.

„Multă lume mă întreabă cum este a cincea sarcină. Dacă e mai ușoară. Dacă sunt mai relaxată. Dacă «știu deja ce urmează». Răspunsul este… și da, și nu. Experiența ajută enorm, dar vine și cu mai multe responsabilități, mai multe comparații, mai multe frici conștiente și mai puțin timp să fii doar… însărcinată”, a explicat Laura Cosoi.

Actrița spune că este surprinsă de rezistența organismului său.

„Adevărul este că această a cincea sarcină a fost mult mai ușoară decât m-aș fi așteptat. Chiar și al treilea trimestru m-a surprins prin câtă energie am avut. Dacă ar fi să o rezum într-o singură frază, aș spune: Corpul meu știe perfect ce are de făcut”, spune Laura Cosoi.

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