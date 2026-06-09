Denis Alibec, în culmea fericirii. Fotbalistul urmează să fie tătic. Anca Surdu a anunțat sarcina în ziua cununiei

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Fericire mare în familia lui Denis Alibec. El și Anca Surdu s-au căsătorit oficial duminică, 7 iunie 2026. Tânăra a profitat de momentul special pentru a anunța că urmează să aducă pe lume primul copil. Ceremonia a avut loc într-un cadru elegant și romantic, iar alături de cei doi au fost toți apropiații și familia, care s-au bucurat enorm pentru cuplul proaspăt căsătorit.

Denis Alibec și soția lui așteaptă primul copil

Denis Alibec și Anca Surdu s-au căsătorit civil pe 7 iunie, la Cazinoul din Constanța. Cei doi au spus „da” într-un cadru elegant, de poveste, iar apoi au sărbătorit alături de familie și prieteni.

Fotbalistul este originar din Mangalia, în timp ce Anca Surdu, campioană mondială și europeană la gimnastică aerobică, s-a născut în Constanța, motiv pentru care locul ales pentru cununie a avut o mare însemnătate pentru amândoi.

Denis Alibec și Anca Surdu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ceva timp, iar acum au ales să își oficializeze povestea, mai ales că sportiva a anunțat că este însărcinată cu primul copil.

Cei doi i-au avut ca nași pe fostul căpitan al Farului, Alexandru Mățel și soția acestuia.

Fotbalistul și soția lui s-au cununat și religios, după ce au semnat actele. Ceremonia a avut loc la Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena din Constanța, iar petrecerea este planificată pentru anul viitor.

Anca Surdu a anunțat că ea și Denis Alibec urmează să devină părinți.

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„Officially Mr. & Mrs. and soon, mommy & daddy.”, a scris aceasta pe Facebook, la o fotografie din ziua marelui eveniment.

Cine este Anca Surdu

Anca Surdu are 35 de ani și este fostă sportivă cunoscută pentru performanțele sale. Are dou medalii de aur și una de argint la Campionatul Mondial de la Cancun, în 2014.

În prezent, ea este antrenor de fitness și a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidiu din Constanța.

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Sportiva trăiește unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei, după ce s-a căsătorit cu Denis Alibec, cel pe care urmează să îl facă tată pentru prima oară. Vedeta radiază de fericire, lucru care s-a văzut din plin la fotografiile de la evenimentul din weekend.

La rândul lui, Denis Alibec este un viitor tătic extrem de fericit. Pe plan profesional, el este într-un moment de tranziție, după ce contractul i se va termina la Farul.

El a mai jucat la Mechelen, Bologna, Astra, FCSB, Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos, Mauither și Farul, iar conform Transfermarket, cota lui de piață este de 400.000 de euro.

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