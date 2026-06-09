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Taylor Lautner, cunoscut din seria Twilight, și soția sa, Taylor (Tay) Lautner, așteaptă primul lor copil, o veste care a cucerit internetul. Cei doi au împărtășit vestea pe Instagram, publicând fotografii idilice realizate pe un câmp, Tay purtând o rochie albă vaporoasă, iar Taylor, un tricou alb și blugi negri.

Taylor Lautner va deveni tată pentru prima dată

Taylor Lautner și soția sa, Tay, așteaptă primul lor copil! Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva zile pe Instagram, prin intermediul unei postări emoționante.

„Ce poate fi mai frumos decât doi Taylor Lautner?”, au scris cei doi pe rețelele sociale.

Fanii și prietenii cuplului nu au întârziat să-și arate entuziasmul. Nikki Reed, colega lui Taylor din Twilight, a comentat: „Oh, Doamne… inima-mi explodează. Vă iubesc! Abia aștept să văd cum se desfășoară această călătorie ca părinți”.

Peter Facinelli, care l-a interpretat pe Carlisle Cullen, a adăugat: „Whaaaat? Uimitor! Felicitări! Vă iubesc, oameni buni”.

Alte mesaje au venit de la Mackenzie Foy („Felicitări”), Kellan Lutz („Felicitări, frate! E cel mai minunat lucru!”) și Jackson Rathbone, care a glumit: „Să-l numiți Taylor Taylor Lautner Lautner… Și FELICITĂRI URIAȘE! E cea mai frumoasă experiență din lume. Vei fi un tată grozav!”.

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Cum a început povestea de iubire dintre Taylor Lautner și soția sa

Povestea lor de dragoste a început în 2018, când sora lui Taylor, Makeena Moore, i-a făcut cunoștință cu Taylor Dome la o seară de jocuri.

„M-a sunat și mi-a spus: ”Frate, ți-am găsit viitoarea soție. Trebuie să o cunoști”. Și restul e istorie,” a dezvăluit actorul pentru People.

Relația a devenit oficială în același an, iar în 2021 s-au logodit. Nunta a avut loc în noiembrie 2022, într-o podgorie din California, în prezența a 100 de invitați.

Tay, acum în vârstă de 29 de ani, a vorbit deschis despre temerile și speranțele privind creșterea unui copil.

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Într-un interviu pentru Us Weekly, ea a recunoscut: „Uneori ne simțim puțin speriați. Cum creștem copii care să aibă curajul să vorbească deschis sau să simtă că pot veni la noi? E înfricoșător”.

Taylor Lautner, acum în vârstă de 34 de ani, și-a exprimat de mai multe ori dorința de a deveni tată.

„Da, iubesc copiii, iubesc familia. Așa că, într-o zi, aștept cu nerăbdare acest moment”, a declarat el pentru Entertainment Tonight.

Între timp, Tay a luat măsuri pentru a-și asigura viitorul ca mamă. În ianuarie 2025, ea a făcut teste de fertilitate, după ce medicul i-a sugerat un control.

„Am fost puțin îngrijorată, dar, prin harul lui Dumnezeu, am multe ovule”, a spus ea pe podcastul lor comun, ”The Squeeze”.

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Sursă foto: Instagram

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