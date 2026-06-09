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Taylor Lautner, cunoscut din seria Twilight, și soția sa, Taylor (Tay) Lautner, așteaptă primul lor copil, o veste care a cucerit internetul. Cei doi au împărtășit vestea pe Instagram, publicând fotografii idilice realizate pe un câmp, Tay purtând o rochie albă vaporoasă, iar Taylor, un tricou alb și blugi negri.
Fanii și prietenii cuplului nu au întârziat să-și arate entuziasmul. Nikki Reed, colega lui Taylor din Twilight, a comentat: „Oh, Doamne… inima-mi explodează. Vă iubesc! Abia aștept să văd cum se desfășoară această călătorie ca părinți”.
Peter Facinelli, care l-a interpretat pe Carlisle Cullen, a adăugat: „Whaaaat? Uimitor! Felicitări! Vă iubesc, oameni buni”.
Alte mesaje au venit de la Mackenzie Foy („Felicitări”), Kellan Lutz („Felicitări, frate! E cel mai minunat lucru!”) și Jackson Rathbone, care a glumit: „Să-l numiți Taylor Taylor Lautner Lautner… Și FELICITĂRI URIAȘE! E cea mai frumoasă experiență din lume. Vei fi un tată grozav!”.