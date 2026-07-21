Antonela Roccuzzo, declarație de dragoste pentru Lionel Messi, după ce Argentina a pierdut CM 2026: „Adevăratul succes se construiește prin muncă”

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Antonela Roccuzzo și Lionel Messi continuă să inspire milioane de oameni din întreaga lume, iar povestea lor de iubire a strălucit încă o dată după finala Cupei Mondiale 2026. Deși Argentina a pierdut trofeul în fața Spaniei, scor 0-1, mesajul emoționant al Antonelei pentru soțul ei a cucerit inimile tuturor.

Antonela Roccuzzo, mesaj emoționant pentru Lionel Messi

Antonela Roccuzzo a emoționat milioane de oameni cu o declarație de dragoste pentru Lionel Messi, după finala Cupei Mondiale 2026. Mesajul său inspirațional a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

„Vei fi mereu cel mai bun. Nu doar datorită talentului tău, ci și pentru că nu ai încetat niciodată să fii tu însuți. Pentru că, indiferent de ce se întâmplă, nu renunți niciodată, lupți până la capăt și dai totul până în ultima secundă. Tocmai această forță, această mentalitate și felul în care te ridici de fiecare dată te fac unic”, a scris Antonela Roccuzzo în mesajul postat pe Instagram.

„Îți mulțumesc că ne arăți zi de zi că adevăratul succes se construiește prin muncă, sacrificiu și perseverență, fără să-ți pierzi vreodată autenticitatea. Ești cel mai bun exemplu pentru copiii noștri și o sursă de inspirație pentru milioane de oameni. Te admir mai mult decât pot exprima cuvintele și sunt nespus de mândră că merg prin viață alături de tine. Te iubesc enorm”, a mai spus soția lui Lionel Messi.

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Lionel Messi a intrat în istoria fotbalului

În vârstă de 39 de ani, Lionel Messi a intrat în istorie ca primul fotbalist care a participat la șase Campionate Mondiale, din 2006 până în 2026. Deși Argentina nu a reușit să-și apere titlul câștigat în Qatar, căpitanul a condus echipa cu determinare până în finală.

După meci, Messi a transmis un mesaj plin de recunoștință pentru suporteri: „Durerea e imensă și va fi nevoie de timp ca această rană să se vindece. Dar, în același timp, privesc și spre lucrurile bune… Sprijinul unei țări întregi ne-a adus, din nou, printre cei mai buni din lume”.

Căpitanul Argentinei a evidențiat efortul echipei și unitatea națională, felicitând totodată Spania pentru câștigarea trofeului. Declarația sa a fost un exemplu de fair play și respect, întărind statutul său de model pentru generații întregi.

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Antonela Roccuzzo și Messi, o poveste de iubire începută în copilărie

Lionel Messi și Antonela Roccuzzo se cunosc de la o vârstă fragedă, iar relația lor a devenit publică în 2009. Cei doi s-au căsătorit pe 30 iunie 2017, în orașul natal Rosario, iar astăzi sunt părinții a trei băieți: Thiago, Mateo și Ciro. Familia a fost prezentă în tribunele din SUA pe parcursul turneului final, susținându-l pe Messi la fiecare pas.

De-a lungul carierei sale, Lionel Messi a redefinit standardele în fotbal. Performanța sa la șase ediții ale Cupei Mondiale este un record istoric, iar influența sa depășește granițele terenului de joc. Mesajele de susținere primite după înfrângerea din finală demonstrează cât de mult este iubit și respectat de fani și colegi deopotrivă.

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Sursă foto: Instagram

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