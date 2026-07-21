Cum s-au afișat Codruța Filip și Valentin Sanfira la scurt timp înainte de a divorța. Cei doi au apărut la Tv la Nea Marin

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Codruța Filip și Valentin Sanfira au apărut împreună într-o ultimă instanță înainte de a divorța. Cei doi au participat la emisiunea „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”. Aceasta este ultima apariție a celor doi înainte să anunțe că drumurile lor se despart.

Codruța Filip și Valentin Sanfira, împreună cu puțin timp înainte de divorț

Primul episod din noul sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” a fost și ultima apariție a lui Valentin Sanfira și a Codruței Filip într-un reality show înainte de despărțire. La momentul filmărilor, cei doi erau încă împreună și au acceptat provocările pregătite de Nea Marin, fără să lase să se vadă că aveau probleme în relație.

În emisiune, Valentin Sanfira și Codruța Filip au făcut parte din aceeași echipă, alături de Rikito Watanabe și Sonny Medini. Cei patru au participat la mai multe probe care le-au pus la încercare rezistența și capacitatea de a lucra împreună. Pe parcursul competiției, Valentin și Codruța au părut apropiați și s-au sprijinit unul pe celălalt.

Cei doi apar în primul episod zâmbind și lucrând împreună pentru ca echipa lor să câștige. Nimic nu părea în neregulă în cuplul lor, deși au existat apoi trăiri extrem de intense.

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Cei doi au vorbit normal și chiar au dat impresia unui cuplu solid. Cu toate acestea, la scurt timp, cei doi anunțau că au divorțat, iar artista apărea ulterior într-un podcast în care vorbea cu lacrimi în ochi despre perioada complicată prin care a trecut.

După ce s-au terminat filmările, situația dintre cei doi s-a schimbat. Valentin Sanfira și Codruța Filip au anunțat că au decis să divorțeze și să pună capăt căsniciei. Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere, pentru că nimic nu lăsa să se vadă că cei doi ar avea problemele.

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Participarea lor la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” a rămas ultima apariție la televizor în calitate de soț și soție

De ce au divorțat

Codruța Filip a vorbit despre faptul că soțul ei a fost infidel. Cu toate că nu a vrut să intre în detalii, ea a mărturisit că a fost vorba despre infidelitate.

„Peste anumite lucruri chiar nu poți trece și pentru anumite probleme chiar nu există o rezolvare. Pentru că eu am fost în decursul anilor foarte înțelegătoare. Și am încercat să fiu cât de ok am putut (…) eu am iubit enorm. Și când iubești… știi că se spune că dragostea e oarbă și chiar așa a fost. A fost oarbă”, a explicat artista.

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