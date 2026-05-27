Cum și-a găsit Codruța Filip echilibrul emoțional după divorț. „Asta este prioritar pentru mine!” Cu ce își umple timpul

Codruța Filip a vorbit deschis despre perioada dificilă, dar plină de învățăminte, pe care o traversează în prezent în urma despărțirii de partenerul de viață. Departe de scandalurile mediatice și de speculațiile care înconjoară adesea un divorț, vedeta a ales o cale complet diferită pentru a se vindeca: munca asiduă și dedicarea totală față de publicul ei.

În loc să se lase copleșită de finalul unui capitol, ea își canalizează toată energia în proiecte muzicale, demonstrând o maturitate emoțională remarcabilă.

Agenda încărcată și refugiul în muzică

Pentru Codruța Filip, scena și studioul de înregistrări au devenit spațiile în care își regăsește echilibrul și zâmbetul. Artista recunoaște că ritmul vieții sale actuale este unul extrem de intens, iar timpul liber a devenit un lux pe care aproape că nu și-l mai permite, însă acest lucru îi aduce o satisfacție profundă.

„Fac foarte bine. Să știi că în ultima perioadă nu prea mai fac altceva decât exclusiv muncă, muncă și iar muncă” – a m[rturisit ea pentru wowbiz.ro.

Această implicare totală nu este o simplă formă de a fugi de realitate, ci o alegere conștientă de a evolua și de a lăsa în urmă momentele tensionate prin intermediul artei.

„Mă focusez foarte mult pe ceea ce am de făcut, pe carieră, pe muzică, pe proiecte, așa că abia am timp să respir, dar asta mă bucur foarte tare, să știi” – a adăugat.

Succesul pe scenă și recunoștința față de public

Prezența intensă pe scenele din întreaga țară și filmările pentru noile clipuri muzicale i-au demonstrat artistei că dragostea fanilor este cel mai puternic medicament în momentele de cumpănă. Codruța Filip nu ezită să își exprime recunoștința pentru valul de afecțiune pe care îl primește din partea celor care îi ascultă muzica, considerând că această conexiune este esențială pentru moralul ei.

„Am concerte, am evenimente, mulțumesc Dumnezeu, lumea mă iubește, e aproape de mine și de sufletul meu și sunt foarte recunoscătoare pentru absolut tot ce mi se întâmplă și pentru toată iubirea pe care o primesc de la oamenii care sunt în jurul meu” – a mai spus artista.

Pretendenții și noul sistem de priorități

Un subiect care stârnește mereu curiozitatea publicului după o separare este cel legat de viața amoroasă și de posibilii curtezani. Întrebată direct dacă a început să fie curtată de când este o femeie singură, interpreta a oferit un răspuns extrem de tranșant, care arată clar că prioritățile ei s-au schimbat radical și că nu este pregătită sau interesată de un nou început sentimental.

În loc să își îndrepte atenția către o nouă relație, artista își dorește să își răsplătească fanii pentru fidelitate:

„Nu știu și, sinceră să fiu, nici nu mă interesează acest aspect și nici nu mă va interesa în viitorul apropiat, pentru că targetul meu este fix munca mea și mă focusez foarte, foarte mult asupra acesteia. Și nu-mi doresc nimic mai mult decât să ofer cât mai mult material bun și frumos, și de calitate, publicului meu care mă urmărește. Asta este prioritar pentru mine, să știi.”

Chiar dacă rănile unui divorț nu se închid peste noapte, iar subiectul rămâne unul sensibil din cauza caracterului său recent, Codruța Filip privește viitorul cu optimism. Procesul de reconstrucție personală este în plină desfășurare, iar evoluția ei este vizibilă de la o zi la alta.

