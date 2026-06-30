Codruța Filip, dezvăluiri rare despre viața după divorț: „Asta mă ajută mult” / Exclusiv

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Codruța Filip a atras toate privirile la Unica Urban Party 2026 cu o apariție elegantă, inspirată de nostalgia și rafinamentul românesc. Pentru Unica.ro, cântăreața a vorbit, printre altele, despre cum se simte după divorțul de Valentin Sanfira, dar și despre cea mai recentă obsesie a ei. Vedeta dezvăluie și cum reușește să se mențină în formă în ciuda programului încărcat de concerte și ce reguli alimentare încearcă să respecte.

Codruța Filip, dezvăluiri despre viața după divorț

Codruța Filip spune că muzica rămâne cea mai mare pasiune a sa și vorbește cu entuziasm despre noua piesă, „La nunta ta”, care s-a bucurat de un val de reacții pozitive din partea publicului. Află, din interviul de mai jos, ce a povestit despre carieră, amintirile sale preferate și planurile de viitor.

Ești foarte frumoasă în această seară. Spune-mi câteva cuvinte despre ținuta ta.

Mulțumesc! M-am străduit să respect dress code-ul și în seara asta sunt foarte nostalgică. Am ales o rochiță ivoar cu niște mănuși în aceeași culoare. Mie îmi place în general tot ce înseamnă clasic, tot ce înseamnă puritate, eleganță și consider că ținuta se potrivește cu acestea. Și am asortat și o pereche de pantofi roșii, pentru o pată de culoare. Și un ruj roșu.

În viața personală ai trecut printr-o schimbare majoră anul acesta, cum te simți?

Mă simt bine, să știi, mă simt foarte bine, lucrurile se așază încet-încet. Mă regăsesc, încerc să mă focusez asupra lucrurilor care contează pentru mine și care mă fac fericită sufletește și asta e ok și pentru psihicul meu, mă ajută mult. Dar e bine, să zicem din ce în ce mai bine.

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„Eu spun că «meseria este brățară de aur»”

Tematica din această seară este nostalgia cu parfum de România. Ai vreo expresie românească care-ți place sau pe care o folosești des?

Da, uite, îmi aduc aminte de una. Eu spun că „meseria este brățară de aur”. Și știi de ce? Pentru că în ultima perioadă muncesc foarte, foarte mult și iubesc ceea ce fac și îmi place de nu mai pot și mă focusez pe tot ce înseamnă muzică, pe tot ce înseamnă carieră.

Dacă ai putea retrăi o vară din viața ta, ce vară ți-ai dorit să fie?

Cred că vara anilor 2014-2018, pentru că a fost perioada aia încă adolescentină în care mergeam la mare cu colegii în vacanță. Stăteam până târziu, povesteam mult. Era frumos. Sau poate vara din perioada facultății. Știi că acelea sunt cele mai frumoase, din perioada studenției.

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Cum se menține Codruța Filip în formă

Cum te menții în formă?

Pe lângă faptul că alerg foarte mult la concerte, merg la sală de cel puțin 5 ori pe săptămână și chiar dacă ajung foarte târziu, foarte târziu însemnând 11-12 noaptea, să știi că mă țin.

Și când vine vorba de alimentație, respecți anumite reguli?

Da, mă străduiesc, dar asta doar de luni până vineri, pentru că sâmbătă-duminică sunt plecată prin țară și nu prea reușesc să mănânc sănătos. Petrec foarte mult timp în mașină, opresc în foarte multe benzinării și atunci mai iau și câte un corn cu ciocolată, mai o plăcințică.

Și care este cea mai nouă obsesie a ta?

Nouă mea melodie, „La nunta ta”, pentru că îmi place foarte mult și este o piesă în care am crezut încă din prima clipă când am primit-o și cu care au rezonat foarte multe femei și nu doar femei, culmea. Să știi că mi-au scris și domni și m-au sfătuit să fac și pentru bărbați. Versuri pentru bărbați. Da, da. Deci, La nunta ta este piesa pe care o ascult cel mai mult în ultima perioadă.

Foto: Instagram; Dumitru Anghelescu

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