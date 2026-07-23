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Valentin Sanfira, la un pas de înec în emisiunea „Poftiți pe la noi”: „Eu am scăpat de moarte milimetric”. Codruța Filip l-a salvat

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Valentin Sanfira a fost la un pas de înec în emisiunea „Poftiți pe la noi”. Codruța Filip l-a salvat într-o ediție încărcată de tensiune transmisa de Antena 1, unde vechile amintiri ale unui accident grav i-au provocat cântărețului o spaimă soră cu moartea în timpul unui traseu acvatic. În acel episod, doar intervenția promptă a fostei partenere a împiedicat producerea unei adevărate tragedii pe ecran.

Au avut loc apariții surprinzătoare la Antena 1, în emisiunea „Poftiți pe la noi”, unde două vedete din lumea muzicală pot fi văzute din nou pe micul ecran, chiar dacă mariajul lor s-a încheiat definitiv la începutul acestui an. O probă desfășurată pe apă în show-ul lui Nea Mărin s-a transformat rapid într-un moment de groază, Valentin Sanfira fiind la un pas de o tragedie din cauza unei spaime vechi, până când intervenția rapidă a Codruței Filip l-a scos din pericol.

Valentin Sanfira, la un pas de înec în emisiunea „Poftiți pe la noi”

Iubitorii televiziunii îi pot urmări din nou împreună pe Valentin Sanfira și Codruța Filip în emisiunea „Poftiți pe la noi” de la Antena 1. Cadrele au fost trase cu luni în urmă, pe vremea când cei doi formau încă un cuplu, oferind publicului ocazia să îi revedea împreună pe ecran.

O provocare acvatică desfășurată marți a transformat distracția într-o spaimă uriașă. Cântărețul s-a dezechilibrat, ajungând direct în apă. Din cauza unui dezechilibru, el s-a speriat cumplit și a dat semne clare că își pierde controlul în apă.

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„Vai, ce era să mă înec!”, a spus Valentin Sanfira la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere.

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Codruța Filip l-a salvat

Codruța Filip, partenera lui Valentin Sanfira de la acel moment, a reacționat imediat, intervenind fără ezitare pentru a-l trage la suprafață și oferindu-i susținere morală până când situația s-a liniștit complet.

Deși au ales drumuri separate la debutul acestui an, imaginile păstrează momentul în care artista i-a oferit tot sprijinul necesar pentru a trece peste clipele extrem de dificile.

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Primele declarații ale artistului despre incidentul din emisiune

În spatele reacției sale disperate s-a aflat o traumă mai veche. Valentin Sanfira a mărturisit ulterior că teama sa exagerată provine dintr-o nenorocire din trecut, când o căzătură gravă pe șosea i-a rupt piciorul, doar echipamentul de protecție salvându-l.

„Eu, vă spun sincer, nu eram așa panicos de felul meu. Am avut un accident cu câțiva ani în urmă, unde mi-am rupt piciorul și era… puteam să mor dacă n-aveam cască. Și de atunci am rămas cu o panică. Eu am scăpat de moarte… milimetric. Și de atunci am rămas, chiar dacă lucrez la treaba asta, am rămas un pic cu acea teamă”, a povestit el.

Foto: Instagram/ Facebook

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