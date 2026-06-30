Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Imagine rară cu Alin Sanfira

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Valentin Sanfira și-a sărbătorit fratele mai mare, Alin, pe 29 iunie, cu ocazia zilei de naștere și onomastice. Artistul a împărtășit o fotografie emoționantă realizată în urmă cu câțiva ani, celebrând legătura lor strânsă.

Cum arată Alin, fratele lui Valentin Sanfira

Valentin Sanfira și-a emoționat fanii cu o postare specială pe rețelele de socializare, dedicată fratelui său mai mare, Alin Petre, cu ocazia aniversării zilei de naștere și a onomasticii acestuia. Relația strânsă dintre cei doi frați a fost subliniată printr-o fotografie rară, pe care cântărețul a împărtășit-o cu urmăritorii săi.

„La mulți ani, fratele meu drag, Alin Petre Sanfira! Astăzi sărbătorești de două ori: ziua de naștere și ziua numelui. Mă uit la fotografia asta și îmi dau seama cât de multe am trăit împreună. Am crescut unul lângă celălalt, am împărțit și bucurii, și greutăți. Ne-am sprijinit de fiecare dată, iar indiferent ce ne-a adus viața, am rămas uniți”, a scris Valentin Sanfira pe pagina sa de Facebook.

Deși Alin apare rar în public alături de fratele său celebru, legătura dintre cei doi este una specială și puternică. Artistul a mărturisit că se bazează mereu pe Alin și îl consideră nu doar frate, ci și un prieten de nădejde.

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Artistul, amintiri din copilărie

Cântărețul a rememorat momente din copilăria lor, subliniind sprijinul reciproc pe care și l-au oferit întotdeauna.

„Îți mulțumesc că mi-ai fost nu doar frate, ci și prieten de nădejde. Îți doresc să fii sănătos, fericit și binecuvântat, iar Dumnezeu să-ți călăuzească fiecare pas. Și da… în poza asta eram mai tineri. Dar, dacă mă întrebi pe mine, nici acum nu stăm rău deloc!”, a adăugat Valentin Sanfira în mesajul său emoționant.

De asemenea, artistul a menționat că Alin nu este singurul său frate. Familia lor a adoptat un băiat, pe nume Adrian, după ce părinții au întâmpinat dificultăți în a avea copii. Cu toate acestea, Adrian a apărut și el rar alături de Valentin, fiind mai puțin prezent în viața publică.

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Postarea lui Valentin Sanfira a fost un adevărat omagiu adus fratelui său, dar și o ocazie pentru artist de a transmite un mesaj de suflet tuturor celor care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel: „La mulți ani și tuturor celor care poartă cu mândrie numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel! Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, liniște și multe bucurii alături de cei dragi!”

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Alin, fratele lui Valentin Sanfira

Sursă foto: Facebook

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