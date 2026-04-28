Valentin Sanfira, replică pentru cei care-l judecă după divorțul de Codruța Filip: „Fiecare plătește în fața Lui Dumnezeu”

Valentin Sanfira, replică pentru cei care-l judecă după divorțul de Codruța Filip

Despărțirile nu sunt niciodată ușoare, iar divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, după aproximativ 5 ani de căsnicie, nu face excepție. După ce ea a anunțat divorțul, iar el a negat inițial informația, Valentin a fost surprins în vacanță alături de o altă femeie. Acest lucru a generat critici, iar artistul a transmis un mesaj ferm către cei care îl judecă.

„Nu am făcut rău nimănui și nu am forțat pe nimeni să îmi fie alături sau să mă iubească. Fiecare plătește în fața Lui Dumnezeu, noi nu avem dreptul să murdărim cu vorbe pe nimeni. Vă mulțumesc și vă prețuiesc”, a declarat artistul de muzică populară.

Într-o perioadă în care viața sa personală a devenit subiect de discuție publică, Valentin Sanfira a subliniat că nu va tolera denigrările.

„Nu mai confundați circul cu oamenii fără valoare care își ocupă timpul vorbind despre alții, pentru că despre ei nu au nimic de spus. La circ există muncă, disciplină și respect – lucruri pe care unii nu le vor înțelege niciodată”, a spus el. Artistul a avertizat că orice tentativă de denigrare va avea consecințe legale și că viața sa personală nu este pentru bârfă.

Codruța Filip a plecat de acasă doar cu hainele

De cealaltă parte, Codruța Filip a împărtășit detalii emoționante despre despărțire în podcastul lui Cătălin Măruță. Cu lacrimi în ochi, artista a povestit cum a plecat din casa pe care o împărțeau.

„Casa era cumpărată dinainte, pe numele lui. Bineînțeles că am muncit și eu enorm pentru casa respectivă, pentru că în șapte ani e evident că investești. Dar, totodată, există momente în viață în care, efectiv, lucrurile materiale sunt pe ultimul loc. Nu-ți trebuie nimic altceva. Dacă nu ai liniște sufletească, liniște interioară, parcă nu ai nimic. Toate celelalte pălesc”, a spus Codruța.

Artista a mărturisit că începutul anului 2026 a fost momentul în care a decis să facă o schimbare radicală. „Nu mi-a păsat de absolut nimic. Nu m-a interesat că plec doar cu hainele, pentru că doar cu hainele am plecat. Nu, nu m-a interesat nimic. Nici nu a fost nevoie”, a explicat ea.

Codruța s-a mutat într-un apartament închiriat și și-a cumpărat o mașină nouă, lăsând în urmă mașina veche, care era pe firma fostului soț. „Eu am decis că, ok, mă descurc. Toată munca mea trebuie să se reflecte într-un fel sau altul. Vreau să simt că nu muncesc degeaba”, a mai spus ea.

