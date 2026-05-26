Valentin Sanfira, schimbări drastice după divorțul de Codruța Filip. „Mergem mai departe!” Ce se întâmplă în viața artistului acum

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a picat ca un trăsnet peste showbizul românesc, punând capăt unei povești de dragoste de opt ani care părea indestructibilă. După o perioadă de liniște și discreție totală în care a preferat să își vindece rănile departe de ochii curioșilor, cunoscutul interpret de muzică populară a decis să vorbească deschis despre realitatea crudă de după semnarea actelor la notar.

Artistul a recunoscut că această separare i-a oferit lecții dure, dar extrem de necesare, despre viață și despre oamenii din jurul său.

Testul suprem al prieteniei după separare

Invitat în emisiunea realizată de Cristi Brancu, Valentin Sanfira a fost întrebat direct unde a găsit puterea de a merge mai departe și unde s-a simțit cel mai iubit în această etapă tulbure a vieții sale. Răspunsul artistului a scos la iveală o realitate dureroasă, confirmând că separarea oficială de fosta soție a provocat și o curățenie radicală în cercul său de apropiați.

„În primul rând de familie cel mai mult, de publicul meu extraordinar, care de 20 de ani e alături de mine și chiar i-am simțit mult mai aproape acum, și de prietenii care sunt și au rămas lângă mine. Ăia puțini, dar buni”, a mărturisit interpretul, lăsând să se înțeleagă că mulți dintre cei care îi roiau în preajmă au dispărut odată cu apariția problemelor.

Refugiul artistului în fața dezamăgirilor

Pentru Valentin Sanfira, redefinirea sentimentelor și acceptarea noii realități nu au fost procese ușor de digerat. Într-o lume în care loialitatea a devenit o raritate, solistul a învățat să pună preț doar pe esențial și să accepte trierea naturală care se produce atunci când reflectoarele se sting și apare suferința.

„Iubirea este un lucru greu de definit în zilele noastre. Important e că oamenii sunt lângă tine și că te iubesc, că te apreciaază pentru ceea ce ești. Și în momente grele se selectează și rămân ăia care trebuie să rămână”, a explicat artistul, cu o maturitate dobândită în urma suferinței din ultimele luni.

Publicul și noua viață din Corbeanca

Dincolo de sprijinul familiei, muzica și fanii au reprezentat adevărata salvare pentru artist. Recent, Valentin Sanfira a urcat pe scena Sălii Palatului în cadrul spectacolului omonim proiectelor sale, unde a fost primit cu ropote de aplauze, moment care i-a reconfirmat faptul că legătura cu admiratorii săi este de nezdruncinat.

Citeşte şi: Codruța Filip, mărturisiri despre viața personală după divorțul de Valentin Sanfira. „Cred că m-a ajutat foarte mult și Dumnezeu!” Cum a reușit să își recapete echilibrul

Citeşte şi: Elena Băsescu, apariție rară în public. Fata cea mică a lui Traian Băsescu e schimbată total! Cum a fost surprinsă de paparazzi în haine sport

Citeşte şi: Codruța Filip, despre viața după divorțul de Valentin Sanfira. „Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare!” Ce a dezvăluit despre separarea de artist

„Iar publicul este pentru mine hrana sufletului meu. Mi-au demonstrat-o încă o dată, acum câteva zile, la Sala Palatului. Le mulțumesc, îi iubesc și pentru ei fac totul”, a adăugat solistul cu profundă recunoștință.

Pe lângă activitatea intensă de la evenimente și nunți, Valentin Sanfira și-a canalizat întreaga energie în amenajarea noii sale vile din Corbeanca. Decizia de a se muta la curte a fost una asumată, interpretul recunoscând că viața la bloc nu i se mai potrivește și că munca fizică prin gospodărie a devenit cel mai bun tratament pentru un nou început.

„Am apartament la București, dar nu am putut să stau acolo. Am căutat să stau la țară, unde dimineața auzi păsările, culegi toamna nucile. E cu totul altceva. Mi-am pus peri, pruni, vișini, cireși, mi-am pus de toate. Dar sunt supărat că anul trecut mi s-a uscat un cireș mare, Chiar făcuse rod… dar am pus alții. Ce să facem, așa este în viață. Mergem mai departe. Se usucă ceva, o luăm de la capăt. Asta e viața!” – a spus el pentru viva.ro.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News