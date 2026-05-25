Codruța Filip, mărturisiri despre viața personală după divorțul de Valentin Sanfira. „Cred că m-a ajutat foarte mult și Dumnezeu!” Cum a reușit să își recapete echilibrul

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Codruța Filip a vorbit deschis despre procesul de vindecare prin care trece, după ce divorțul de Valentin Sanfira a lăsat o întreagă comunitate de fani în stare de șoc. Considerați timp de aproape opt ani unul dintre cele mai sudate și frumoase cupluri din industria muzicii de petrecere, despărțirea lor a surprins pe toată lumea.

Secretul din spatele zâmbetului: Forța psihică și refugiul în credință

Acum, la aproape un trimestru de la semnarea actelor oficiale, interpreta a decis să pună capăt speculațiilor și să arate cum arată realitatea din spatele zâmbetului pe care îl afișează pe scenă.

Deși recunoaște că ultimele luni au supus-o unui stres emoțional uriaș, artista a explicat că a refuzat să se lase învinsă de suferință. Ea a ales o strategie a demnității, impunându-și să rămână o ancoră de energie pozitivă atât pentru ea însăși, cât și pentru persoanele dragi care o înconjoară în viața de zi cu zi.

În ciuda furtunii din viața personală, Codruța Filip continuă să își întâmpine publicul cu aceeași căldură, mărturisind că această atitudine este rezultatul unei autodiscipline riguroase. Vedeta a explicat că structura ei nativă de luptătoare a ajutat-o să nu clacheze în momentele în care simțea că totul se prăbușește în jur.

„Zâmbesc, da, mulțumesc. Cumva se știi că mi-am impus lucrurile acestea și am zis că n-au de ce să sufere și cei de pe lângă mine și trebuie să emit o astfel de energie bună pentru că eu dintotdeauna, până la urmă, am fost o persoană puternică și o persoană bătăioasă, luptătoare, care a știut să treacă peste obstacole în viață, unele poate mai grele, unele poate mai ușoare”, a declarat Codruța Filip pentru wowbiz.ro.

Pe lângă propria determinare, artista a indicat o altă sursă majoră de sprijin care a ghidat-o prin această tranziție dureroasă. Credința a fost cea care i-a oferit răspunsurile și liniștea atunci când întrebările legate de eșecul mariajului riscau să devină copleșitoare.

Citeşte şi: Elena Băsescu, apariție rară în public. Fata cea mică a lui Traian Băsescu e schimbată total! Cum a fost surprinsă de paparazzi în haine sport

Citeşte şi: Codruța Filip a recunoscut că a mers la psiholog după divorțul de Valentin Sanfira: „E ok să ceri ajutor”

Citeşte şi: Codruța Filip, despre viața după divorțul de Valentin Sanfira. „Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare!” Ce a dezvăluit despre separarea de artist

„Cred că m-a ajutat foarte mult și Dumnezeu. E acolo Sus și mă iubește mult. Adică îi mulțumesc pentru asta în fiecare seară, să știi. Și cred că sunt așa binecuvântată să-mi ofere ce am eu nevoie sufletește în momentul ăsta. Adică liniște, pace, calm și atunci sunt foarte recunoscătoare”, a completat solista.

Cum i-a schimbat viața competiția „Desafio”

Pe lângă transformările de ordin spiritual și emoțional, Codruța Filip a dezvăluit că a trecut și printr-o experiență fizică extremă, participând la emisiunea „Desafio: Aventura”. Această provocare televizată a venit într-un moment critic al vieții sale și a funcționat ca o formă neașteptată de terapie prin șoc, deși a lăsat urme adânci pe corpul ei, răni pe care medicii i-au recomandat să le trateze cu multă răbdare înainte de a apela la proceduri cu laser.

„Nu, să știi că nu mi-au trecut semnele. Rănile s-au mai vindecat, dar cicatricile încă sunt acolo. Am vrut să le elimin la un moment dat prin intermediul laserului, că doar așa am înțeles că pot scăpa de ele, pentru că sunt foarte adânci, dar nu sunt vindecate complet și atunci trebuie să mai aștept.

Semnele sunt și de la ciupituri de păianjeni, sunt și de la rănile pe care le-am făcut pe trasee, pentru că ele s-au tot adâncit, n-au avut timp de vindecare, efectiv, știi? Pentru că în fiecare zi am avut câte două probe și n-avea timp rana să se vindece suficient și atunci doar se adâncea”, a explicat vedeta.

În ciuda suferinței fizice și a cicatricilor vizibile, artista refuză să privească în urmă cu regret, considerând că atât încercările din junglă, cât și cele din viața privată au apărut în calea ei cu un scop bine definit, menit să o transforme într-o versiune mult mai puternică.

„Dar să știi că nu regret nimic, adică le port cu mândrie, sunt semnele biruinței și sunt semnele unei călătorii frumoase pentru care eu sunt extrem de recunoscătoare. Să știi că Dumnezeu le-a rânduit foarte frumos și foarte bine și am încredere în El că știe în continuare ce face și probabil că toate lucrurile în viață se întâmplă cu un scop.

Și chiar dacă la un moment dat poate mi-am pus de multe ori întrebarea de ce, ‘de ce? de ce? de ce mie? de ce acum? de ce mi se întâmplă?’, să știi că nu mai caut un răspuns și accept lucrurile așa cum sunt și încerc să le iau ca atare și, într-adevăr, experiența Desafio m-a întărit foarte mult.

Nu știu dacă m-a pregătit psihic, dar chiar simt sincer că m-a ajutat și chiar am devenit o persoană mult mai puternică și uite, poate… ca să-ți completez răspunsul pe care ți l-am dat anterior… poate și de aceea acum am o tărie de caracter mult mai mare”, a conchis interpreta.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News