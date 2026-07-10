Codruța Filip, în lacrimi pe internet: „Nu mă pot opri din plâns”. Ce a pățit artista pe stradă

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Codruța Filip a apărut plângând, zilele trecute, pe rețelele sociale. Deși fanii artistei s-au speriat inițial, când au văzut-o, aceasta a lămurit rapid lucrurile, explicând că sunt lacrimi de fericire și nu de tristețe. Și asta, din cauza unei întâlniri pe care a avut-o pe stradă, cu o admiratoare.

Codruța Filip, în lacrimi pe rețelele sociale

Codruța Filip a impresionat recent comunitatea online cu un moment de o sinceritate dezarmantă. Vedeta a postat pe Instagram un videoclip în care apare cu lacrimi în ochi, dezvăluind motivul emoționant din spatele reacției sale: o întâlnire cu una din admiratoarele sale.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot, pentru toți oamenii frumoși pe care îi întâlnesc în fiecare zi. Tocmai ce m-a oprit o doamnă pentru un autograf și atât de frumos mi-a vorbit, încât nu mă pot opri din plâns. Pentru asta merită să muncești și să oferi de fiecare dată ce ai tu mai bun”, a povestit Codruța Filip pe contul său de Instagram.

Fanii artistei au reacționat imediat la postare, inundând secțiunea de comentarii cu mesaje de încurajare și aprecieri pentru sensibilitatea ei.

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Artista, despre schimbările din viața ei

Dincolo de acest moment emoționant, Codruța Filip a vorbit deschis despre transformările din viața sa personală. După o perioadă dificilă marcată de divorț, artista a mărturisit că a început să-și recapete echilibrul.

„Mă simt bine, lucrurile se așază încet-încet. Mă regăsesc și încerc să mă concentrez asupra lucrurilor care contează pentru mine și care mă fac fericită sufletește. Asta mă ajută foarte mult și din punct de vedere psihic”, a declarat ea într-un interviu recent.

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Pentru Codruța Filip, muzica a fost întotdeauna o sursă de vindecare și inspirație. Aceasta a lansat recent piesa „La nunta ta”, care a fost primită cu entuziasm de fanii săi. Melodia, apreciată atât de femei, cât și de bărbați, a devenit rapid una dintre favoritele publicului. Artista a recunoscut că acest cântec ocupă un loc special în inima sa și că îl ascultă frecvent.

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Sursă foto: Instagram

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