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Luke Wilson a devenit tată pentru prima dată, la 54 de ani. Actorul și partenera lui cu trei decenii mai tânără, Kendall Yates, au devenit recent părinții unei fetițe.

Luke Wilson, tată pentru prima oară la 54 de ani

Luke Wilson (54 de ani) din „Blonda de la Drept” și iubita lui, Kendall Yates (24 de ani), au devenit părinți pentru prima oară, relatează People. Wilson și Yates formează un cuplu discret de câțiva ani. În aprilie, cuplul a fost fotografiat în timp ce se plimba împreună în Los Angeles.

Marți, 7 iulie, cuplul și fiica lor nou-născută au participat la un eveniment pentru presă dedicat unui nou serial de comedie de pe Netflix în care joacă Wilson. Actorul și partenera lui, care o ținea pe micuță într-un marsupiu, au sosit la eveniment puțin după ora 17:00 și au plecat împreună înainte ca evenimentul să se încheie, la ora 19:00. Cei doi au prezentat-o pe fetița lor oaspeților și colegilor din distribuție ai lui Wilson.

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Actorul își dorea copii încă din 2007

Luke mai are doi frați celebri, Owen Wilson și Andrew Wilson, care au la rândul lor copii. Owen, în vârstă de 57 de ani, este tatăl a trei copii cu trei femei. Actorul din „Spărgătorul de nunți” are un fiu cu Jade Duell, unul cu Caroline Lindqvist și o fată cu Varunie Vongsvirates. Deși Andrew nu dezvăluie prea multe despre viața sa personală, se știe că are cel puțin un copil: un fiu pe nume Joey.

Luke, care declarase în 2007 pentru People că își dorea copii, a mărturisit în 2021 că se simțea puțin „panicat” de gândul că se apropia de împlinirea vârstei de 50 de ani. „Vârsta de 30 de ani nu a contat pentru mine. Nici vârsta de 40 de ani nu a contat pentru mine. Am trecut pur și simplu peste ele, dar 50 de ani… Nu știu dacă mă afectează pentru că mă doare totul când mă trezesc în mijlocul nopții și uit numele unor persoane pe care le cunosc. Este cu siguranță unul dintre lucrurile care m-au făcut să mă gândesc: «Oh, bine. Deci de aici provine expresia criza vârstei de mijloc. Cu siguranță încep să mă simt puțin panicat în legătură cu anumite lucruri”, a declarat el atunci, pentru People.

Foto: Profimediaimages.ro

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