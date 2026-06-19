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Paul Avery, actorul cunoscut pentru rolul jucat în serialul „All My Children”, și soția sa, Sheila Avery, au murit în urma unui incendiu care a izbucnit în locuința lor din New Jersey. Actorul avea 81 de ani.

Paul Avery din „All My Children” a murit într-un incendiu, la 81 de ani

Paul Avery și soția lui Sheila, au murit după ce un incendiu a izbucnit în locuința lor din New Jersey, în primele ore ale dimineții de marți, 16 iunie, potrivit People. Pompierii au pătruns în locuință și au descoperit două persoane în stare critică. Paul și Sheila au fost găsiți inconștienți și li s-a acordat primul ajutor prin resuscitare, dar amândoi au decedat la scurt timp după ce au fost scoși din casă, potrivit sursei citate. Incendiul a fost stins în jurul orei 1:03 dimineața. În acest moment, cauza incendiului rămâne în curs de investigare.

Marți, 16 iunie, fiica cuplului, Kyle Avery, a confirmat decesul acestora într-o postare pe Facebook. „Sunt devastată să vă anunț că părinții noștri, Paul și Sheila Garry Avery, au decedat în această dimineață”, a scris ea. „I-am iubit atât de mult, iar ei ne-au iubit la fel de mult, și nimeni nu a trebuit vreodată să se întrebe dacă era așa. Suntem recunoscători Pompierilor din Blairstown pentru eforturile depuse. Detaliile privind serviciul funerar vor urma.”

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Paul Avery s-a implicat în jurnalism și în viața comunității

Paul și-a început cariera în anii ’70, construind un CV impresionant datorită proiectelor din televiziune, filmul și publicitate. A jucat un cameraman de televiziune în filmul „Superman”, din 1978, înainte de a interpreta rolul lui Hughie, barmanul de la Foxy’s, în serialul „All My Children”. A făcut parte din distribuția acestui serial timp de 12 ani și a apărut, de asemenea, în peste 300 de reclame, potrivit revistei „Soap Opera Digest”.

În afara activității de actor, Paul a fost profund implicat în jurnalism și în viața comunității. A ocupat funcția de redactor-șef al ziarului „Ridge View Echo” și a fost, de asemenea, veteran al Forțelor Armate ale Statelor Unite și pilot.

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„Îmi plăcea întotdeauna să-l numesc pe Paul cel mai interesant om din lume”

Joe Phalon, un angajat al ziarului „Ridge View Echo”, și-l amintește pe Paul ca pe o persoană ale cărei experiențe de viață și-au lăsat amprenta asupra celor din jur. „Îmi plăcea întotdeauna să-l numesc pe Paul cel mai interesant om din lume, pentru că așa era, dacă iei în considerare tot ce a realizat în viața sa. A fost actor, a practicat parașutismul, a fost veteran al războiului din Vietnam și a înființat un ziar”, a declarat Phalon pentru WFMZ.

Phalon a adăugat că moartea lui Avery reprezintă o pierdere semnificativă pentru comunitatea lor. „Moartea lui va lăsa un adevărat gol în această comunitate”, a declarat el pentru postul de știri. „Nu doar în Blairstown, ci și în localitățile din jur. Cred că ne va lipsi foarte mult, iar acest lucru va deveni din ce în ce mai evident pe măsură ce va trece timpul.”

Foto: Facebook, calitate foto îmbunătățită de AI

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