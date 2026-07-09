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După luni întregi de momente tandre în public, Glen Powell și Michelle Randolph și-au oficializat relația.

Glen Powell și Michelle Randolph și-au oficializat relația

Glen Powell (37 de ani) a publicat primele imagini cu iubita lui, Michelle Randolph (28 de ani), pe rețelele sociale. Galeria conținea 20 de fotografii, dintre care una doar cu Randolph, surprinsă dansând lipsită de griji. Spre finalul caruselului, Powell a pus o fotografie alb-negru în care cei doi se sărutau.

„Ce 4 iulie pe cinste!”, a scris Powell în descrierea postării, care includea și fotografii cu prieteni, printre care Madelyn Cline și Zoey Deutch, tobogane cu apă și jocuri în curte.

Era destul de evident că cei doi sunt împreună, după ce în ultima lună și-au intensificat manifestările de afecțiune în public. Totuși, când un cuplu își oficializează relația pe Instagram, internetul ia foc. Reacțiile au fost imediate, fanii comentând lucruri precum „Nu eram pregătit pentru poza 19”, „NUMĂRUL 19, mor de emoție” și „Asta da lansare în forță”.

Deși este prima dată când fețele lor apar în fotografii, Rudolph a început să-și dezvăluie relația pe Instagram încă de luna trecută. Într-o serie de fotografii postate în iunie, ea a împărtășit o imagine cu pantofii lor pe trotuar, iar cizmele lui nu au trecut neobservate. Cel mai popular comentariu la postare a fost: „Cizmele alea îmi par cunoscute”, oamenii subliniind că erau marca Powell. „Îmi place această dezvăluire discretă!”, a scris o altă persoană.

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Au fost surprinși prima oară împreună în noiembrie 2025

Powell și Randolph au fost asociați pentru prima dată în noiembrie 2025, după ce au fost văzuți dansând împreună într-un bar din Texas. La scurt timp după aceea, surse au afirmat că cei doi se întâlneau ocazional, iar o sursă din interior a dezvăluit că Randolph se întâlniseră deja de mai multe ori cu familia lui Powell și că aceștia o considerau „drăguță și încântătoare”.

Relația lor a luat avânt în perioada sărbătorilor, când cei doi au călătorit la Miami, unde au fost fotografiați la un double date cu David Grutman și soția sa, Isabela Rangel. La acea vreme, o sursă a declarat pentru Page Six că cei doi păreau „foarte, foarte îndrăgostiți unul de celălalt”, adăugând că lucrurile „se mișcau foarte repede”.

Cuplul a continuat să alimenteze speculațiile pe tot parcursul anului cu ieșiri în New York, apariții la un eveniment promoțional de Formula 1 și la o petrecere de după decernarea Globurilor de Aur, în ianuarie.

Chiar dacă fotografiile celor doi continuau să apară, Randolph a precizat clar că preferă să-și țină viața personală departe de lumina reflectoarelor. „Cred că, pentru liniștea mea sufletească, este foarte important să le țin separate”, a declarat ea pentru InStyle, în ianuarie, referindu-se la viața personală și cea profesională. „Ar trebui să rămână ceva personal, rezervat pentru tine și pentru cei apropiați.”

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

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