Matt Bellamy și Elle Evans divorțează după șapte ani de căsnicie. Artistul a cerut custodia exclusivă a celor doi copii ai lor

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Solistul trupei Muse, Matt Bellamy, a depus actele de divorț de soția lui, modelul Elle Evans, după șapte ani de căsnicie, potrivit TMZ.

Matt Bellamy și Elle Evans divorțează

Matt Bellamy, în vârstă de 48 de ani, și Elle Evans, în vârstă de 36de ani, divorțează după șapte ani de căsnicie. În cererea sa de divorț, artistul invocă „diferențe ireconciliabile” ca motiv al divorțului și solicită custodia exclusivă a celor doi copii ai cuplului, Lovella, în vârstă de 6 ani, și George, în vârstă de 2 ani. Data exactă a separării nu este menționată.

Conform cererii, Bellamy a solicitat instanței să-i acorde lui Evans pensie alimentară, în conformitate cu acordul prenupțial al celor doi. Evans are la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde la cerere, conform documentației de citare. Evans a declarat pentru TMZ că intenționează să lupte pentru custodia copiilor lor.

Bellamy a declarat într-un interviu pentru publicația „The i Paper” că el și Evans sunt despărțiți încă din vara anului 2025.

„Este una dintre acele situații care implică ceva ce oamenii nu ar considera normal”, a spus el. „A fost o serie de circumstanțe cu adevărat neașteptate. Este genul de situație pentru care nimeni nu se pregătește cu adevărat în viață”, a adăugat Bellamy. „M-a dat peste cap și a trebuit să acord prioritate copiilor și asigurării stabilității acasă.”

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Matt Bellamy a fost logodit în trecut cu Kate Hudson

Bellamy și Evans s-au logodit în decembrie 2017 și s-au căsătorit pe 10 august 2019.

Bellamy este cunoscut pentru activitatea sa ca solist vocal, chitarist, pianist și compozitor al trupei Muse. Artistul a produs și câteva albume solo, cel mai recent fiind „Cryosleep”, din 2021. Unele dintre piesele trupei Muse au fost folosite și pe coloana sonoră a unor filme, printre care piesa „Supermassive Black Hole” din „Twilight” (2008).

Evans este model și actriță și a apărut în videoclipuri muzicale pentru trupa Muse și artistul Robin Thicke. Totodată, a apărut în serialul „Barry” de pe HBO și a jucat în filmul independent „The Love Witch”, din 2016.

Bellamy a fost logodit anterior cu actrița Kate Hudson, între 2011 și 2014. Cei doi au un fiu împreună, pe Bingham, în vârstă de 15 ani. De-a lungul anilor, Evans a avut o relație apropiată cu Hudson, în vârstă de 47 de ani, iar cele două au fost fotografiate zâmbind împreună la un eveniment din Londra, în 2023.

Foto: Profimediaimages.ro

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