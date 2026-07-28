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Cântăreața Carly Simon a vorbit despre lupta pe care a dus-o simultan cu boala Parkinson și cu cancerul de piele.

Carly Simon, diagnosticată cu Parkinson și cancer

Carly Simon a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate. „Sunt zile în care sunt atât de obosită încât nu reușesc deloc să-mi încep ziua.”

Cântăreața piesei „Nobody Does It Better” a dezvăluit recent că a fost diagnosticată cu boala Parkinson, menționând că a dorit să ofere noutăți la câțiva ani după ce s-a retras din lumina reflectoarelor.

„Atât de mulți oameni mi-au scris, întrebându-se cu amabilitate de ce am tăcut atât de mult, întrebându-mă ce mai fac și cu ce m-am ocupat”, a mărturisit Simon pentru People. „Adevărul este că am învățat să trăiesc cu boala Parkinson.”

„Mi-a luat ceva timp să înțeleg diagnosticul, să mă adaptez la el și să decid cât de mult doresc să vorbesc public despre asta”, a continuat cântăreața — care are doi copii adulți, Sally și Ben, împreună cu fostul soț, James Taylor. „Boala Parkinson se manifestă diferit la fiecare persoană și poate fi imprevizibilă. În unele zile, sunt atât de obosită încât nu reușesc deloc să-mi continui activitățile. În altele, boala îmi oferă puțin mai mult spațiu să mă mișc, să gândesc, să lucrez și să mă simt eu însămi.”

„Eu și familia mea știam că se întâmplă ceva mai grav”

Simon, în vârstă de 83 de ani, a mărturisit că problemele ei de sănătate au început cu „artrită la ambii genunchi și la un șold”.

„În cele din urmă, mi-au fost înlocuite toate cele trei articulații; cele vechi au fost îndepărtate și înlocuite cu structuri delicate din metal și plastic”, a explicat ea. „După trei operații de înlocuire, am presupus că dificultatea mea de a merge era pur și simplu o parte nefericită și destul de ironică a procesului de recuperare.”

Cu toate acestea, câștigătoarea a două premii Grammy — a cărei ultimă apariție publică importantă a avut loc în 2019 — a constatat că „mobilitatea ei continua să se înrăutățească”.

„În cele din urmă, au existat perioade în care nu puteam merge fără un ajutor considerabil”, a continuat ea. „Eu și familia mea știam că se întâmplă ceva mai grav. După o evaluare amănunțită am fost diagnosticată cu boala Parkinson.”

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„Cancerul a fost îndepărtat, dar operația mi-a afectat aspectul fizic”

Menționând că pierderea capacității de mișcare a fost „unul dintre cele mai greu de explicat lucruri”, Simon a mărturisit că, aproximativ în aceeași perioadă, a descoperit că suferea și de carcinom bazocelular, un tip de cancer de piele la nivelul feței.

„Cancerul a fost îndepărtat, dar operația mi-a afectat aspectul fizic și m-a făcut să mă simt mai stânjenită când apăream în public”, a remarcat cântăreața piesei „You’re So Vain”. „Am fost întotdeauna mai critică față de aspectul meu fizic decât și-ar putea imagina oricine altcineva (ia te uită la ironia faptului că am scris piesa «You’re So Vain»), iar acest lucru i-a oferit criticului meu interior o mulțime de motive noi de critică.”

„Între problemele mele de mobilitate, diagnosticul de Parkinson, operația și efectele emoționale ale tuturor acestor lucruri, retragerea din ochii publicului a fost reacția cea mai acceptabilă”, a explicat Simon. „Dacă unei persoane i se permite să hiberneze atât iarna, cât și vara, atunci eu am devenit un urs de toate anotimpurile.”

„Am învățat să accept că fiecare zi va arăta puțin diferit”

Cu toate acestea, Simon – al cărei viitor album va marca prima ei colecție de piese originale din ultimii 18 ani – „nu a încetat să trăiască”.

„În mijlocul tuturor acestor evenimente, am început să înregistrez un nou album, Comes in Waves”, a mărturisit Simon. „Asta încă mi se pare un mister. Muzica a știut întotdeauna când să sosească. M-a salvat de mai multe ori decât pot număra.”

Menționând că acest proiect conține „piese și fragmente de piese care așteptau să fie ascultate”, Simon așteaptă cu nerăbdare să-și reia cariera în mijlocul luptelor sale cu problemele de sănătate.

„Am vrut să împărtășesc asta acum pentru că atât de mulți oameni mi-au transmis îngrijorare sinceră”, a explicat ea. „Sunt emoționată de această îngrijorare, chiar și atunci când nu am știut cum să răspund.”

Așa cum a concluzionat Simon: „În zilele astea mă mișc mai încet, mă bazez pe alții mai mult decât o făceam odată și am învățat să accept că fiecare zi va arăta puțin diferit. Dar sunt încă aici, în toată puterea mea.”

Foto: Instagram

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