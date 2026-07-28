Brooke Mason și Pedrum Lavassani vor deveni părinți pentru prima oară. Creatoarea de conținut este însărcinată

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Bucurie mare în familia creatoarei de conținut Brooke Mason. Tânăra a anunțat că este însărcinată și că va deveni mamă pentru prima dată.

Vedeta din Atlanta, în vârstă de 29 de ani, și soțul ei, Pedrum Lavassani, au împărtășit marea bucurie cu comunitatea lor de peste un milion de urmăritori, descriind momentul drept împlinirea celui mai mare vis al lor.

O poveste de dragoste care a început în facultate

Relația dintre Brooke Mason și Pedrum Lavassani a fost marcată încă de la început de o conexiune profundă. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni după terminarea studiilor la Universitatea de Stat din Florida, iar lucrurile au evoluat rapid între ei.

„Una dintre primele noastre conversații s-a transformat în ore întregi de vorbit și amândoi am știut că există ceva special între noi. Am început să petrecem timp împreună și am devenit rapid de nedespărțit. Ne-am mutat împreună după șase luni, i-am primit în viața noastră pe cei doi câini ai noștri, Rue și Riley, doar câteva luni mai târziu, și nu am privit niciodată înapoi.”

După ce s-au logodit în 2023 și s-au căsătorit ulterior în cadrul unei ceremonii de vis în Cabo San Lucas, Mexic, cei doi au decis că este momentul să facă următorul pas important și să își mărească familia.

Patru minute de tăcere și o veste care a schimbat totul

Faptul de a deveni părinți a fost un subiect pe care cuplul l-a discutat încă de la primele întâlniri. După ce au stabilit că sunt pregătiți pentru un copil, Brooke a început să își monitorizeze atent organismul, iar într-o dimineață din luna mai a avut confirmarea la care spera. Deși își dorea să își surprindă soțul cu un anunț elaborat, emoția uriașă i-a dat planurile peste cap.

„Pe măsură ce se apropia acea perioadă din lună, am avut pur și simplu un sentiment profund că aceasta este luna. Am rezistat aproximativ patru minute înainte de a-i spune.”

Acele momente au marcat începutul uneia dintre cele mai frumoase etape din viața lor. Creadoarea de conținut a adăugat că experiența de a trăi în sfârșit acest vis pare incredibil de ireală.

„Am petrecut ani de zile imaginându-ne cum va arăta această etapă a vieții noastre, așa că faptul că în sfârșit o trăim pare incredibil de ireal. Avem deja atât de multă dragoste pentru acest micuț și chiar abia așteptăm să îl cunoaștem și să ne întregim familia.”

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Lacrimi de fericire în familie

Aflarea veștii a fost urmată rapid de pregătiri speciale pentru restul familiei. Imediat ce au realizat că vor deveni părinți, Brooke și Pedrum au mers direct la un magazin dedicat articolelor pentru copii pentru a cumpăra primele hăinuțe în miniatură, dorind să își surprindă părinții într-un mod memorabil.

„Acesta va fi primul nepot din ambele noastre familii, așa că au fost atât de multe lacrimi de fericire în acea zi. Este o zi pe care nu o vom uita niciodată.”

Fostă contabilă înainte de a se dedica integral carierei din Social Media, Brooke Mason este astăzi apreciată de o comunitate uriașă de urmăritori pe platformele TikTok și Instagram pentru stilul ei de viață inspirațional. Bebelulșul este așteptat să vină pe lume la începutul anului viitor.

Foto – Instagram

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