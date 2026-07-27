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O influenceriță a fost ucisă de soț după ce a făcut o descoperire terifiantă. Femeia obținuse ordin de protecție

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Oana Savin
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Sara Gilson, o influenceriță din Oklahoma, a fost împușcată mortal de soțul ei pe 23 iulie, după ce a făcut o descoperire terifiantă. Femeia făcuse totul public înainte de a-și pierde viața.

O influenceriță a fost ucisă de soț

O tragedie zguduitoare a șocat comunitatea din Oklahoma, SUA, unde influencerița Sara Gilson, în vârstă de 43 de ani, și-a pierdut viața într-un act de violență domestică extremă. Cazul scoate la lumină pericolele ascunse din spatele unor relații aparent normale, notează People.

Cu doar 12 zile înainte de a fi împușcată mortal de soțul ei, Jeremiah Duffey, Sara Gilson a postat un videoclip pe TikTok, în care îl acuza public pe acesta de pedofilie.

„Mă pregătesc pentru momentul în care Netflix va lansa un documentar despre viitorul meu fost soț, despre care tocmai am aflat că este pedofil”, a scris ea în descrierea videoclipului, completând cu hashtag-uri precum ”#plottwist” și ”#documentar”.

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Postarea a venit la o lună după ce influencerița obținuse un ordin de protecție împotriva lui Jeremiah, în urma acuzațiilor de molestare a unei minore. Curajul ei de a vorbi deschis despre abuzurile soțului său a fost apreciat de mii de utilizatori online, dar, din păcate, a avut consecințe fatale.

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Ce s-a întâmplat în ziua tragediei

Pe 23 iulie 2026, poliția din Collinsville a primit un apel de urgență în care se auzeau țipetele unei femei și un zgomot asemănător unei împușcături. La câteva minute după, un băiat a sunat la 911 din casa unui vecin, declarând că mama lui fusese împușcată de tatăl vitreg.

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Ajunși la fața locului, autoritățile au descoperit trupurile neînsuflețite ale Sarei și lui Jeremiah Duffey, ambii prezentând răni prin împușcare în zona capului. Anchetatorii consideră că este vorba despre o crimă urmată de sinucidere, însă investigațiile sunt încă în desfășurare.

Povestea Sarei Gilson este un apel la vigilență și solidaritate. Ordinul de protecție obținut de influenceriță ar fi trebuit să garanteze siguranța ei, însă violența domestică rămâne o problemă complexă, care necesită măsuri mai dure și implicarea activă a comunității.

Sursă foto: Instagram

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