O celebră influenceriță și iubitul ei au fost găsiți morți. Ce au descoperit anchetatorii

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Ulissias Marcelli (30 ani), o influenceriță celebră din Brazilia, și iubitul ei, Vinicius Souza de Carvalho (28 ani), au fost găsiți împușcați într-o zonă izolată din Porto Seguro. Anchetatorii suspectează o posibilă răpire înaintea tragediei.

Celebră influenceriță și iubitul ei, găsiți morți

Influencerița Ulissias Marcelli și partenerul ei, Vinicius Souza de Carvalho, au fost găsiți fără viață pe un drum izolat din Porto Seguro, statul Bahia. Descoperirea tragică a fost făcută de un muncitor care a alertat imediat autoritățile.

Cu peste 20.000 de urmăritori pe Instagram, Ulissias Marcelli era o figură binecunoscută în lumea digitală, apreciată pentru stilul său gotic, ținutele extravagante și spectacolele inedite cu foc. La doar 30 de ani, tânăra era în plină ascensiune, pregătindu-se să prezinte un important festival de rock programat chiar pe 25 iulie, notează People.

Organizatorii, șocați de vestea morții ei, au publicat un mesaj emoționant: „Joi am împărtășit cu bucurie vestea că Ulissias urma să ni se alăture ca una dintre prezentatoarele noastre. Astăzi, cu profundă tristețe, ne luăm rămas-bun de la ea”.

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Un final tragic

Cei doi tineri, Ulissias și Vinicius, au fost descoperiți fără suflare, prezentând răni provocate de arme de foc. Moartea lor violentă a declanșat o investigație amplă, iar autoritățile încearcă să deslușească misterul ce învăluie această dublă crimă.

Conform primelor informații, anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, printre care și posibilitatea ca cei doi să fi fost răpiți înainte de a fi uciși. Se investighează, de asemenea, legături cu grupări implicate în traficul de droguri sau conflicte generate de datorii.

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Ulissias Marcelli lasă în urmă un fiu de doar 13 ani, pentru care această pierdere este de neînțeles. Prietenii și familia tinerilor sunt în stare de șoc, iar comunitatea online deplânge dispariția unei voci ce a inspirat mii de oameni să își îmbrățișeze unicitatea.

În timp ce ei încearcă să facă față durerii, ancheta continuă într-un ritm alert, deși până acum nu au fost făcute arestări sau anunțate detalii despre autorii crimei.

Sursă foto: Instagram

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