Cine este influencerița româncă arestată în Franța. „Angelina Jolie de România” a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.00 de euro

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O influenceriță din România, în vârstă de 30 de ani, și partenerul ei, în vârstă de 33 de ani, au fost condamnați de Tribunalul din Grasse după ce au furat o brățară din aur alb, în valoare de 36.500 de euro, dintr-un magazin Louis Vuitton din Cannes. Iată cine este românca arestată în Franța.

Angelina Jolie de România, arestată în Franța

Incidentul a avut loc după ce o vitrină a fost lăsată deschisă, iar cei doi au profitat de moment și au ascuns bijuteria sub un telefon mobil.

Angajații magazinului au observat dispariția brățării și au alertat imediat autoritățile. Două zile mai târziu, cei doi au fost opriți de poliție în timpul unui control de rutină, iar Andra purta la mână brățara furată.

În urma unei percheziții efectuate la hotelul în care erau cazați, polițiștii au găsit mai multe produse de lux și suma de 2.830 de euro în numerar.

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Judecătorul a apreciat că furtul a fost comis într-o manieră organizată, însă influencerița a negat că ar fi avut intenția de a fura.

Instanța i-a condamnat la pedepse de 10, respectiv 12 luni de închisoare, care vor fi executate sub supraveghere electronică. În plus, fiecare a primit o amendă de 5.000 de euro și interdicția de a intra în departamentul Alpes-Maritimes pentru o perioadă de cinci ani. Cei doi locuiesc în orașul Toulouse, din Franța.

Cine este Andra Apostol

Andra Apostol este fostă concurentă a emisiunii „Bravo, ai stil!” de la Kanal D. Ea a devenit ulterior influencer în mediul online și este cunoscută în presa mondenă drept „Angelina Jolie de România”.

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În timpul competiției s-a remarcat atât prin aparițiile sale vestimentare, cât și prin schimburile de replici cu alte concurente și cu membrii juriului.

După încheierea show-ului, a reușit să își construiască o comunitate impresionantă în mediul online. Contul său de TikTok era urmărit de aproximativ 70.000 de persoane înainte de izbucnirea scandalului.

Andra Apostol declara într-un interviu că s-a mutat la București înainte de a împlini 18 ani. Ea a urmat cursuri de actorie și spunea că și-ar fi dorit o carieră în acest domeniu.

În 2022, Andra Apostol a fost asociată cu Adrian Mititelu Jr., fiul omului de afaceri Adrian Mititelu și patronului FCU Craiova. Cei doi au fost fotografiați împreună și au plecat într-o vacanță, iar presa a relatat inclusiv că tânărul i-ar fi dăruit un Lamborghini Urus.

„Nu am format un cuplu niciodată. Noi nu am fost împreună. S-a înțeles că am fost împreună, dar nu am format un cuplu”, declara Andra Apostol într-o emisiune difuzată de Antena Stars.

Ea a explicat că Adrian Mititelu Jr. și-ar fi dorit să o cunoască mai bine, însă relația dintre ei nu a evoluat într-o poveste de dragoste.

Ce pedeapsă a primit după furtul din Cannes

Conform informațiilor publicate de presa franceză, Tribunalul Judiciar din Grasse ar fi condamnat-o pe Andra Apostol la zece luni de închisoare sub supraveghere electronică și la plata unei amenzi de 5.000 de euro.

Partenerul său, identificat în presă drept Ștefan, ar fi primit o pedeapsă de 12 luni de închisoare, tot sub supraveghere electronică, și aceeași amendă.

Instanța le-ar fi interzis, de asemenea, accesul în departamentul Alpes-Maritimes, unde se află orașul Cannes, pentru o perioadă de cinci ani.

După ce cazul a ajuns în atenția presei, Andra Apostol și-a șters conturile de TikTok și Instagram.

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