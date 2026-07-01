Influencerița Sue Rose a devenit mamă pentru a cincea oară: „După patru băieți, în sfârșit avem o fetiță”

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Sue Rose trăiește un moment de neuitat: influencerița a devenit mamă pentru a cincea oară! După patru băieți, ea și soțul său, Josh Vida, au întâmpinat cu bucurie venirea pe lume a primului lor copil de sex feminin, Melody Gisela Rose. Micuța s-a născut cu o greutate de 2,8 kilograme și este deja răsfățata familiei.

Sue Rose a devenit mamă pentru a cincea oară

Nașterea lui Melody a fost diferită de celelalte. Într-un interviu pentru People, Sue Rose a dezvăluit că a fost diagnosticată cu hipertensiune gestațională, iar medicii au luat decizia de a induce nașterea.

„După patru băieți, în sfârșit avem o fetiță și parcă a vrut încă de la început să fie specială. Eram destul de speriați, pentru că nu mai trecusem niciodată prin asta, dar totul a decurs perfect. Să o primim pe lume pe fetița noastră a fost ca un vis”, a declarat Sue Rose.

De-a lungul sarcinii, influencerița și-a ținut comunitatea de urmăritori la curent cu fiecare pas. Postările ei de pe rețelele sociale, inclusiv cele din spital, au fost pline de emoție și recunoștință.

Familia Rose-Vida, care mai numără patru băieți – Leander, Mason, Jayden și Charlie – este acum completă, iar bucuria lor este de nedescris.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Sue Rose și Josh Vida

Povestea de dragoste dintre Sue Rose și Josh Vida este la fel de inspirațională ca familia pe care au construit-o. Cei doi s-au cunoscut pe când locuiau pe continente diferite – ea în Germania, el în Statele Unite. După ce au depășit distanța, au reușit să își construiască împreună un cămin plin de iubire.

Anunțul sarcinii a fost făcut de Crăciun, când Sue și Josh au ascuns un body pentru bebeluș sub brad, transformând vestea într-un moment magic pentru familie.

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Vestea că așteaptă o fetiță a fost o surpriză uriașă, mai ales că șansele erau extrem de mici, după cum chiar medicul care i-a urmărit sarcina i-a confirmat.

„Sincer, încă nu ne vine să credem că vom avea o fetiță după patru băieți. Medicul meu chiar mi-a spus că șansele nu erau de partea noastră. Mereu mi-am imaginat că voi avea și o fiică, dar între timp am fost binecuvântați cu patru băieți extraordinari, care mă tratează ca pe o regină. Toți și-au dorit o surioară și sunt nerăbdători să o cunoască”, a mărturisit Sue Rose.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sue Rose și familia ei

Sursă foto: Instagram

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