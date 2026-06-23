Cum arăta Maurice Munteanu în adolescență. Imagine de colecție alături de mama lui, Claudia Munteanu

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Maurice Munteanu a surprins pe toată lumea cu o postare plină de emoție pe rețelele de socializare. Cunoscut pentru spiritul său critic și ochiul format pentru detalii vestimentare impecabile, fashion editorul a lăsat deoparte, pentru o clipă, verdictele tăioase și a împărtășit cu fanii o fotografie rară din perioada adolescenței, în care apare alături de cea care i-a dat viață.

Maurice Munteanu, imagine rară alături de mama lui

În mod obișnuit, Maurice Munteanu își folosește platformele online pentru a analiza tendințe, pentru a taxa derapajele stilistice din showbiz sau pentru a recomanda cărți și filme de nișă. De data aceasta însă, celebrul jurat a ales să deschidă cufărul cu amintiri și să ofere publicului o privire în intimitatea familiei sale prin intermediul unei fotografii.

Fotografia de arhivă, realizată pe faleza din Olimp, în timpul unei vacanțe de vară, îl surprinde pe Maurice într-o ipostază complet diferită de imaginea cu care și-a obișnuit fanii.

„Am găsit fotografia asta din iulie 1995. Eram cu ai mei la Panoramic, în Olimp. Ce epocă! Îmi revin în minte, dintr-o dată, Café Frappé-ul de la Ambiance Française, serile de karaoke de la Blue Bar și mirosul inconfundabil al parfumului L’Air du Temps de la Nina Ricci, purtat de mama, amestecat cu loțiunea de plajă Hawaiian Tropic. Există arome care nu dispar niciodată. Rămân suspendate în memorie și, după zeci de ani, deschid o ușă pe care credeai că ai uitat-o”, a scris Maurice Munteanu pe Instagram, în mesajul care a însoțit imaginea.

Cu o privire curioasă și trăsături fine, adolescentul Maurice din imagine bifează perfect trendurile cool ale epocii: poartă un tricou gri oversized, pantaloni scurți cu imprimeu estival și teniși negri. Detaliul absolut delicios care trădează pasiunea lui timpurie pentru accesorii este bandana neagră legată pe frunte, care îi strânge o freză cu cărare pe mijloc extrem de populară în acei ani.

Ceea ce a atras însă atenția tuturor, dincolo de nostalgia firească a unui astfel de moment, a fost frumusețea și eleganța desăvârșită a mamei sale, Claudia Munteanu. Purtând o rochie lungă, albă, de o simplitate minimalistă extrem de chic, pusă în valoare de o pereche de sandale negre cu platformă, aceasta afișează un zâmbet cald și luminos.

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Fashion editorul și mama lui au o relație specială

Relația dintre Maurice Munteanu și mama sa este una profundă și specială, iar acest lucru este evident din amintirile pe care le împărtășește.

„Aveam vreo patru sau cinci ani și făcusem amigdalită, îmi era foarte, foarte rău, aveam febră 39 și un semi-delir. Îmi aduc aminte că a intrat mama în cameră și mirosea foarte frumos, a parfum, era coafată, îmbrăcată, avea o rochie cu spatele gol, și m-au chemat lângă pom. Tata instalase o machetă foarte mare pe care era un trenuleț și îi dăduse drumul, cu soldați, cu poduri, și a fost efectiv o magie”, a povestit Maurice cu emoție, în urmă cu ceva timp.

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Claudia Munteanu a trecut, în urmă cu câțiva ani, printr-o perioadă dificilă, după ce a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni. Fashion editorul a fost profund afectat de suferința mamei sale, dar recunoaște că atât ea, cât și el au iertat-o pe șoferiță.

„Eram evident foarte furios pentru că nu i s-a furat un an din viață, ci mai mulți ani, pentru că nu mai merge așa ca înainte. Nici nu am cunoscut șoferița, o femeie, o doamnă, domnișoară, habar nu am. Sigur că am iertat-o și mama a iertat-o. Din fericire, mama are un psihic foarte puternic și a trecut cu grație peste aceste lucruri”, a declarat el.

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Sursă foto: Instagram

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