Rugămintea mamei lui Ilie Bolojan: „Mi-a spus asta de mai multe ori”. Premierul interimar și părintele său au o legătură specială

În spatele reflectoarelor, Ilie Bolojan, premierul interimar al României, își păstrează o rutină simplă, dar plină de semnificație: un apel zilnic către mama sa, care la 87 de ani continuă să fie un pilon de sprijin în viața lui.
Mama lui Ilie Bolojan, cu 87 de ani de înțelepciune, îi oferă sfaturi și sprijin neclintit. Premierul interimar recunoaște costurile expunerii publice, dar păstrează legătura strânsă cu rădăcinile sale.
„Eu, în general, caut să o sun pe mama o dată pe zi, dimineaţa sau seara”, a declarat premierul pentru DigiFM.
Mama lui Ilie Bolojan, deși având o viață simplă, își păstrează preocupările zilnice, mergând deseori în grădină.
Premierul interimar mărturisește cu emoție că ea urmărește situația politică din România prin emisiunile televizate, iar expunerea publică a fiului ei nu este întotdeauna ușor de digerat: „Când copilul tău este subiect de discuție în fiecare seară, pe drept sau pe nedrept, nu îți creează o senzație de confort. Aceasta este realitatea, iar familia ta are uneori de suferit atunci când ocupi o funcție publică, pentru că vede cum ești tratat; există întotdeauna un cost”.
În luna martie a acestui an, mama lui Ilie Bolojan, Floarea Bolojan, a oferit un interviu Libertatea, în care a vorbit despre legătura pe care o are cu fiul ei. În cadrul acestuia, mama lui Ilie Bolojan este descrisă ca o femeie puternică, care nu ezită să îi ofere fiului ei îndrumare și încurajare, chiar și în momentele dificile ale carierei sale politice.
Cuvintele ei sunt memorabile: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”