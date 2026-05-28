Rugămintea mamei lui Ilie Bolojan: „Mi-a spus asta de mai multe ori”. Premierul interimar și părintele său au o legătură specială

În spatele reflectoarelor, Ilie Bolojan, premierul interimar al României, își păstrează o rutină simplă, dar plină de semnificație: un apel zilnic către mama sa, care la 87 de ani continuă să fie un pilon de sprijin în viața lui.

Ilie Bolojan are o legătură specială cu mama lui

Mama lui Ilie Bolojan, cu 87 de ani de înțelepciune, îi oferă sfaturi și sprijin neclintit. Premierul interimar recunoaște costurile expunerii publice, dar păstrează legătura strânsă cu rădăcinile sale.

„Eu, în general, caut să o sun pe mama o dată pe zi, dimineaţa sau seara”, a declarat premierul pentru DigiFM.

Aceasta locuiește în casa pe care a gospodărit-o alături de soțul ei, în satul Birtin, comuna Vadu Crișului, la 60 de kilometri de Oradea.

Mama lui Ilie Bolojan, deși având o viață simplă, își păstrează preocupările zilnice, mergând deseori în grădină.

Premierul interimar mărturisește cu emoție că ea urmărește situația politică din România prin emisiunile televizate, iar expunerea publică a fiului ei nu este întotdeauna ușor de digerat: „Când copilul tău este subiect de discuție în fiecare seară, pe drept sau pe nedrept, nu îți creează o senzație de confort. Aceasta este realitatea, iar familia ta are uneori de suferit atunci când ocupi o funcție publică, pentru că vede cum ești tratat; există întotdeauna un cost”.

Floarea Bolojan, rugăminte specială pentru fiul ei

Într-un moment sincer, Ilie Bolojan a recunoscut că mama lui i-a sugerat în repetate rânduri să se întoarcă acasă, cu toate că, pentru ea, el va rămâne mereu „copilul” ei.

„Mi-a spus asta de mai multe ori. Totuși, mama mă susține în general; chiar dacă nu mai sunt un copil, pentru ea tot copil rămân”, a afirmat premierul.

În luna martie a acestui an, mama lui Ilie Bolojan, Floarea Bolojan, a oferit un interviu Libertatea, în care a vorbit despre legătura pe care o are cu fiul ei. În cadrul acestuia, mama lui Ilie Bolojan este descrisă ca o femeie puternică, care nu ezită să îi ofere fiului ei îndrumare și încurajare, chiar și în momentele dificile ale carierei sale politice.

Cuvintele ei sunt memorabile: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”

