Realitatea Plus, suspendată din nou de CNA pentru lipsa imparțialității. Postul TV, acuzat că aduce „osanale” lui Călin Georgescu și George Simion

CNA a suspendat emisia postului Realitatea Plus pentru lipsa de imparțialitate în emisiuni difuzate între 6 și 31 ianuarie 2026, invocând încălcarea legislației audiovizuale privind echilibrul informației publice.

Realitatea Plus, suspendată din nou de Consiliul Național al Audiovizualului

CNA ia măsuri drastice împotriva postului Realitatea Plus, suspendându-i din nou emisia pentru încălcarea normelor de imparțialitate și echilibru în emisiuni. În perioada 6-31 ianuarie 2026, postul a fost vizat în 34 din 38 de rapoarte analizate.

Articolul 84 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual prevede clar că „în programele de știri și dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparțialitatea și echilibrul și să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.

Realitatea Plus a fost acuzată că a încălcat aceste principii prin promovarea unor „osanale” aduse lui George Simion și Călin Georgescu.

CNA a luat măsuri împotriva conținutului online

În cadrul aceleiași ședințe, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a luat măsuri și împotriva conținutului online. Două materiale postate pe TikTok, pe contul „Griffin Patriotul”, au fost considerate în contradicție cu art. 52 alin. (1) din Codul audiovizualului. Acest articol interzice „prezentarea apologetică, negarea și/sau ducerea în derizoriu a regimurilor totalitare, nazist și comunist, a autorilor crimelor și abuzurilor acestor regimuri, precum și denigrarea victimelor acestora”.

O altă decizie semnificativă a vizat societatea Infinit TV SRL, care și-a pierdut licența audiovizuală pentru postul regional Infinit TV din Iași. Potrivit art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, licența poate fi retrasă dacă difuzarea serviciului de programe încetează pentru mai mult de 90 de zile din motive tehnice sau peste 96 de ore din alte cauze imputabile titularului. După o analiză atentă, CNA a constatat că postul nu a respectat această prevedere.

Aceste măsuri subliniază eforturile continue ale CNA de a menține standardele de integritate și profesionalism în peisajul media din România.

