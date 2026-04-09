Postul tv Realitatea Plus își poate continua emisia. Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA

Postul de televiziune Realitatea Plus își poate continua emisia, după ce magistrații Curții de Apel București au suspendat miercuri, 8 aprilie, decizia Consiliului Național al Audiovizualului privind retragerea licenței.

CAB a decis: Realitatea Plus își poate continua emisia

Postul Realitatea Plus a atacat în instanță decizia Consiliului Național al Audiovizualului de a retrage licența postului. Magistrații Curții de Apel București au acceptat cererea, motiv pentru care Realitatea Plus își poate continua emisia.

Totuși, decizia instanței nu este definitivă, dar este executorie, ceea ce înseamnă că televiziunea poate continua să difuzeze programe până se pronunță o hotărâre finală.

„Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026.

Executorie. Ia act că reclamanta și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel București. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 08.04.2026”, se arată în hotărârea instanței.

Realitatea Plus a depus două acțiuni judiciare. În prima, postul cere anularea deciziei CNA, iar în cealaltă, de mai sus, a cerut instanței să suspende efectele defciziei până la soluționarea procesului principal. CAB a aprobat a doua cerere.

„Nu avem argumentele magistraților, putem doar să le deducem cumva și ne raportăm la faptul că Realitatea Plus, televiziunea poporului, și-a plătit amenzile, asta contează extraordinar de mult”, spune reportul Realitatea Plus.

De ce i s-a retras licența

Realitatea Plus avea 28 de amenzi neplătite din anul 2024. Membrii CNA au decis prin vot retragerea licenței, având în vedere că postul tv nu a demonstrat plata amenzilor în termen de șase luni.

Televiziunea și-ar fi plătit amenzile chiar în ziua ședinței CNA în care se vorbea despre retragerea licenței. Ulterior, Realitatea plus a susținut că toate amenzile au fost achitate și au venit cu dovezi ale plății pe care scria chiar data la care se discuta despre retragerea licenței. CNA a menținut sancțiunea privind retragerea licenței.

Ulterior, jurnaliști și susținători ai Realitatea Tv s-au adunat în fața sediului CNA pentru a protesta față de decizie. Ulterior, după decizia Curții de Apel, reprezentanții televiziunii spun că este „o victorie extraordinar de importantă”.

Anca Alexandrescu anunțase anterior că Realitatea Plus va continua să emită în online, dacă licența le va fi suspendată. Reprezentanții postului au acuzat că este „mâna sistemului” și că cineva vrea neapărat ca postul să nu mai emită.

