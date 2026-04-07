CNA a retras licența postului Tv Realitatea Plus. Postul de televiziune urmează să se închidă. Anca Alexandrescu: „E dictatură!”

Postul de televiziune Realitatea Plus se închide. Consiliul Național al Audiovizualului a decis să retragă licență pentru televiziunea Realitatea Plus, după ce postul nu și-a plătit amenzile din anul 2024. Iată ce urmează să se întâmple.

Postul de televiziune Realitatea Plus se închide, după mai multe amenzi neplătite. CNA a analizat într-o ședință publică situația amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România.

Conform raportului prezentat, Realitatea Plus are mai multe amenzi neplătite încă din anul 2024. Pe anul 2025, postul își plătise amenzile. Mai exact, au fost 28 de amenzi din 2024 în valoare de 605.000 de lei.

Legea Audovizualului precizează că CNA poate retrage licența unei televiziune dacă aceasta nu face dovada achitării amenzilor în termen de șase luni de la data aplicării.

Decizia CNA a venit după ore în șir de discuții, la care au participat și reprezentanți ai societății care operează Realitatea Plus, conform PaginadeMedia.

În cadrul discuțiilor, s-a luat inclusiv o pauză de o oră, dar s-a propus și amânarea discuțiilor, însă propunerea nu a adunat suficiente voturi.

Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, a propus retragerea licenței Realitatea Plus, din cauza neplății amenzilor.

Doi membri CNA s-au retras de la vot: Georgică Severin și Lucian Dindirică.

Propunerea de a fi retrasă licență a fost votată în unanimitate de cei prezenți: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu.

Postul ar trebui să își înceteze emisia după ce primește informarea de la CNA.

Realitatea Tv a încercat să își plătească amenzile

În discuțiile CNA cu reprezentanții postului, membri ai Consiliului Național al Audiovizualului au avertizat reprezentanții postului să nu încerce să plătescă amenzile restante din 2024 în aceste momente, având în vedere că a existat o pauză de o oră în cadrul ședinței. Se pare că reprezentanții Realitatea Plus ar fi încercat să facă exact acest lucru, iar ordinele de plată trimise arătau că amenzile au fost plătite în aceeași zi.

Citește și: Schimbare importantă la „Insula Iubirii”. CNA a intervenit după ce a primit numeroase plângeri

Reprezentanții Realitatea Plus au spus că amenzile au fost plătite, însă nu găsesc ordinele de plată, pentru că ANAF a ajuns la sediul televiziunii și a ridicat mai multe documente.

Dorina Rusu, membru CNA, a explicat că plățile amenzilor din 2024 au fost făcute astăzi, 7 aprilie 2026, iar termenul era expirat de mult.

Anca Alexandrescu acuză interese ascunse și dictatură

Postul Realitatea Plus anunță că își va continua emisia în mediul online. Jurnalista Anca Alexandrescu a spus că este pregătită să facă transmisile și din Piața Victoriei sau din fața Palatului Cotroceni.

Ea susține că a fost „ordin pe unitate” ca Realitatea Tv să fie închisă. În ședința CNA, reprezentanții Realitatea Plus au făcut dovada plății amenzilor, însă data la care le-au plătit era data de astăzi, 7 aprilie, iar termenul de plată expirase cu mult timp, motiv pentru care membrii CNA nu au luat în considerare ordinele de plată pentru cele 28 de amenzi.

„Nu cedăm, eu sunt dispusă să fac transmisile din fața Palatului Cotroceni sau din Piața Victoriei. Ne așteptam la acest lucru, ma întreb cât va mai suporta poporul român încă o dovadă de dictatură. Asta e decizia de astăzi. (…) OTV-ul și Dan Diaconescu a deranjat puterea, același lucru s-a întâmplat. L-au băgat și în pușcărie. E o mișcare a sistemului care e disperat (…)

Văd și gașca de aplaudaci de la celelalte televiziuni și susținătorii lui Nicușor și Bolojan care ne urează de bine în săptămâna Mare, dar Dumnezeu e Sus. Vom contesta în instanță decizia. În ședința CNA a spus Juncan că să mergem în instanță. Adică cum? Cu hârtiile pe masă, cu dovezile pe masă să spui așa ceva…”, a declarat Anca Alexandrescu.

