Mircea Lucescu a murit marți seară, la Spitalul Universitar din București, la 80 de ani. Cel mai titrat tehnician al fotbalului românesc era internat de duminică seara, după ce i s-a făcut rău la antrenamentul echipei naționale.
Prietenii lui Mircea Lucescu au mers la Spitalul Universitar pentru a-i susține pe fiul și soția regretatului antrenor
La scurt timp după ce vestea decesului s-a aflat, apropiații familiei Lucescu au început să-și facă apariția la spital, pentru a-i susține pe fiul regretatului antrenor și pe soția lui Mircea Lucescu. Conform gsp.ro, printre primii care au ajuns la fața locului au fost Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației, și Liviu Ganea. Aceștia au aprins mai multe candele chiar pe scările spitalului. La scurt timp, și alți apropiați ai familiei le-au urmat exemplul.
Vizibili afectați de pierderea prietenului lor, cei prezenți n-au putut să mai rostească decât câteva cuvinte: „Dumnezeu să-l ierte”.
Primele imagini cu familia lui Mircea Lucescu la spital, după ce antrenorul a murit
Primele imagini cu familia lui Mircea Lucescu au apărut la scurt timp după ce tragica veste a morții sale a fost anunțată. Copleșiți de durere, fiul regretatului antrenor, Răzvan Lucescu, și mama lui, doamna Neli, au fost surprinși în compania unor apropiați.