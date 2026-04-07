Cine este Neli, soția lui Mircea Lucescu. A fost alături de regretatul „Il Luce” aproape 60 de ani și au avut un fiu împreună

Cine este Neli, soția lui Mircea Lucescu, femeia care i-a fost alături marelui antrenor până în ultimele clipe ale vieții sale. A fost alături regretatul „Il Luce” aproape 60 de ani și au avut un fiu împreună. Deși a evitat mereu camerele de filmat, ea a reprezentat ancora de stabilitate și devotament care i-a permis fostului selecționer să scrie istorie în fotbal pe parcursul celor 59 de ani de mariaj.

Lumea sportului deplânge dispariția legendarului Mircea Lucescu, care a decedat în această seară, la vârsta de 80 de ani. Dincolo de trofeele cucerite, marele tehnician a avut alături, timp de aproape șase decenii, o prezență feminină extrem de discretă, dar esențială. Soția lui, Neli, i-a oferit echilibrul necesar pentru a atinge succesul mondial.

Lumea fotbalului este în doliu după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață în această seară, la vârsta de 80 de ani. Dincolo de succesele sale uriașe pe gazon, „Il Luce” a avut parte de un sprijin constant și discret timp de peste jumătate de secol: partenera sa de viață, Neli.

Relația lor a prins contur în perioada anilor ’60, pe când amândoi urmau cursurile universitare în Capitală. El se pregătea în cadrul ASE, în timp ce viitoarea lui mireasă învăța la Politehnică. Prima interacțiune a avut loc chiar la cantina studențească.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână…

Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul. Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme”, povestea Mircea Lucescu, în trecut, pentru Antena Stars.

Citește și: Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani

Citește și: Ce avere impresionantă a lăsat Mircea Lucescu în urmă

Fostul mare tehnician mărturisea adesea că s-a îndrăgostit pe loc de sclipirea minții partenerei sale și de eleganța pe care o emana. Oficializarea relației a avut loc în anul 1967, moment în care ea împlinise 23 de ani, iar el avea 22.

Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, a fost întotdeauna alături de el. Cu toate acestea, ea și-a dorit ca „Il Luce” să refuze naționala României.

„Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Când ai succes, prețul este invidia. Al nereușitei e singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea, pe care ți-l dă familia.

Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă, dar foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează”, declara „Il Luce” atunci.

Citește și: Ce a spus fosta soacră a lui Valentin Sanfira despre divorțul de Codruța Filip. Mesajul făcut public a stârnit reacții neașteptate

Care a fost secretul căsniciei lor

În urmă cu doi ani, pentru revista VIVA!, Neli Lucescu a făcut câteva declarații emoționante despre viața de familie. Soția lui „Il Luce” a explicat atunci care este secretul relației lor.

„Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial.

Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim. Mircea e contrar caracterului meu, să zic. El e foarte energic, foarte răzbătător, foarte ambițios. Ambițioasă sunt și eu, dar el se luptă mai tare decât mine. Eu abandonez mai ușor. În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție – să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși”, a mărturisit ea.

Citește și: CNA a retras licența postului Tv Realitatea Plus. Postul de televiziune urmează să se închidă. Anca Alexandrescu: „E dictatură!”

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

Mircea Lucescu a murit pe data de 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. „Il Luce” s-a stins din viață la spital, după ce a stat internat timp de mai multe zile.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, se arată în comunicatul SUUB.

