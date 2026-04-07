Home > Vedete > Româneşti > Cine este Neli, soția lui Mircea Lucescu. A fost alături de regretatul „Il Luce” aproape 60 de ani și au avut un fiu împreună

Cine este Neli, soția lui Mircea Lucescu. A fost alături de regretatul „Il Luce" aproape 60 de ani și au avut un fiu împreună

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Cine este Neli, soția lui Mircea Lucescu, femeia care i-a fost alături marelui antrenor până în ultimele clipe ale vieții sale. A fost alături regretatul „Il Luce” aproape 60 de ani și au avut un fiu împreună. Deși a evitat mereu camerele de filmat, ea a reprezentat ancora de stabilitate și devotament care i-a permis fostului selecționer să scrie istorie în fotbal pe parcursul celor 59 de ani de mariaj.

Lumea sportului deplânge dispariția legendarului Mircea Lucescu, care a decedat în această seară, la vârsta de 80 de ani. Dincolo de trofeele cucerite, marele tehnician a avut alături, timp de aproape șase decenii, o prezență feminină extrem de discretă, dar esențială. Soția lui, Neli, i-a oferit echilibrul necesar pentru a atinge succesul mondial.

Cine este Neli, soția lui Mircea Lucescu

Lumea fotbalului este în doliu după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață în această seară, la vârsta de 80 de ani. Dincolo de succesele sale uriașe pe gazon, „Il Luce” a avut parte de un sprijin constant și discret timp de peste jumătate de secol: partenera sa de viață, Neli.

Relația lor a prins contur în perioada anilor ’60, pe când amândoi urmau cursurile universitare în Capitală. El se pregătea în cadrul ASE, în timp ce viitoarea lui mireasă învăța la Politehnică. Prima interacțiune a avut loc chiar la cantina studențească.

Sărutul care confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Sărutul care confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână…

Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul. Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme”, povestea Mircea Lucescu, în trecut, pentru Antena Stars.

Citește și: Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani

Citește și: Ce avere impresionantă a lăsat Mircea Lucescu în urmă

Fostul mare tehnician mărturisea adesea că s-a îndrăgostit pe loc de sclipirea minții partenerei sale și de eleganța pe care o emana. Oficializarea relației a avut loc în anul 1967, moment în care ea împlinise 23 de ani, iar el avea 22.

Soția fostului selecționer a fost întotdeauna alături de el

Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, a fost întotdeauna alături de el. Cu toate acestea, ea și-a dorit ca „Il Luce” să refuze naționala României.

„Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Când ai succes, prețul este invidia. Al nereușitei e singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea, pe care ți-l dă familia.

Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă, dar foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează”, declara „Il Luce” atunci.

Citește și: Ce a spus fosta soacră a lui Valentin Sanfira despre divorțul de Codruța Filip. Mesajul făcut public a stârnit reacții neașteptate

Care a fost secretul căsniciei lor

În urmă cu doi ani, pentru revista VIVA!, Neli Lucescu a făcut câteva declarații emoționante despre viața de familie. Soția lui „Il Luce” a explicat atunci care este secretul relației lor.

„Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial.

Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim. Mircea e contrar caracterului meu, să zic. El e foarte energic, foarte răzbătător, foarte ambițios. Ambițioasă sunt și eu, dar el se luptă mai tare decât mine. Eu abandonez mai ușor. În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție – să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși”, a mărturisit ea.

Citește și: CNA a retras licența postului Tv Realitatea Plus. Postul de televiziune urmează să se închidă. Anca Alexandrescu: „E dictatură!”

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

Mircea Lucescu a murit pe data de 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. „Il Luce” s-a stins din viață la spital, după ce a stat internat timp de mai multe zile.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, se arată în comunicatul SUUB. 

Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani și se afla internat în stare gravă
Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani și se afla internat în stare gravă
Fanatik
Moartea lui Mircea Lucescu a unit Rusia și Ucraina pentru o noapte! Elogii din țările aflate în război pentru succesele românului în spațiul ex-sovietic
Moartea lui Mircea Lucescu a unit Rusia și Ucraina pentru o noapte! Elogii din țările aflate în război pentru succesele românului în spațiul ex-sovietic
GSP.ro
Prezentatoarea s-a afișat cu fotbalistul mai tânăr cu 11 ani și a „rupt” Internetul: „Genul de dragoste...”
Prezentatoarea s-a afișat cu fotbalistul mai tânăr cu 11 ani și a „rupt” Internetul: „Genul de dragoste...”
Click.ro
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
TV Mania
Adela Popescu, imagini de poveste din locul unde a copilărit! Detaliul observat de fani în grădina de la Șușani
Adela Popescu, imagini de poveste din locul unde a copilărit! Detaliul observat de fani în grădina de la Șușani
Redactia.ro
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Citește și...
„Fratele” lui Mircea Lucescu a dezvăluit singurul lucru pe care lumea trebuie să îl știe despre regretatul antrenor
Val de concedieri în România. Ce companii au început disponibilizările și care sunt cele mai afectate domenii
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Reconstituirea fotografiilor controversate din campania prezidențială. Mărturia fotografului Elenei Lasconi
Apropiații lui Mircea Lucescu au început să-și facă apariția la Spitalul Universitar. Primele candele au fost aprinse de prietenii regretatului antrenor
Val de reacții după moartea lui Mircea Lucescu. Reacția copleșitoare a lui Gică Hagi la dispariția mentorului său
Ce avere impresionantă a lăsat Mircea Lucescu în urmă
Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani și se afla internat în stare gravă
Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani! Anunțul Spitalului Universitar!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Apropiații lui Mircea Lucescu au început să-și facă apariția la Spitalul Universitar. Primele candele au fost aprinse de prietenii regretatului antrenor
Apropiații lui Mircea Lucescu au început să-și facă apariția la Spitalul Universitar. Primele candele au fost aprinse de prietenii regretatului antrenor
Val de reacții după moartea lui Mircea Lucescu. Reacția copleșitoare a lui Gică Hagi la dispariția mentorului său
Val de reacții după moartea lui Mircea Lucescu. Reacția copleșitoare a lui Gică Hagi la dispariția mentorului său
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani și se afla internat în stare gravă
Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani și se afla internat în stare gravă
Avantaje
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Elle
Oana Moșneagu, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre soțul ei, Vlad Gherman, și Cristina Ciobănașu, fosta lui logodnică: „Eu am fost îngrozită…”
Oana Moșneagu, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre soțul ei, Vlad Gherman, și Cristina Ciobănașu, fosta lui logodnică: „Eu am fost îngrozită…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acestor acuzații: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acestor acuzații: „Nu am putut să mă abțin…”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
A1.ro
Cum arată camera în care stă Irina Fodor în Uzbekistan. „Cursa Asia Express, sezonul 9, a început!”
Cum arată camera în care stă Irina Fodor în Uzbekistan. „Cursa Asia Express, sezonul 9, a început!”
Ce avere impresionantă a lăsat Mircea Lucescu în urmă
Ce avere impresionantă a lăsat Mircea Lucescu în urmă
Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani
Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani
Actorul Virgil Müller a murit la 75 de ani
Actorul Virgil Müller a murit la 75 de ani
Ce a spus fosta soacră a lui Valentin Sanfira despre divorțul de Codruța Filip. Mesajul făcut public a stârnit reacții neașteptate
Ce a spus fosta soacră a lui Valentin Sanfira despre divorțul de Codruța Filip. Mesajul făcut public a stârnit reacții neașteptate
Observator News
Iubitul asistentei care s-a sinucis, distrus de durere: "Nu s-a gândit că are un copil şi părinţi"
Iubitul asistentei care s-a sinucis, distrus de durere: "Nu s-a gândit că are un copil şi părinţi"
Libertatea pentru Femei
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Câtă durere! Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, alinată de toată familia! A rămas singură… femeia care nu l-a lăsat niciodată singur pe marele antrenor
Câtă durere! Neli Lucescu, soția lui Mircea Lucescu, alinată de toată familia! A rămas singură… femeia care nu l-a lăsat niciodată singur pe marele antrenor
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un nou tratament ar putea întări oasele și reface densitatea pierdută, inclusiv în osteoporoză
Un nou tratament ar putea întări oasele și reface densitatea pierdută, inclusiv în osteoporoză
A murit Mircea Lucescu. Orele dramatice care au precedat finalul unuia dintre cei mai mari antrenori români
A murit Mircea Lucescu. Orele dramatice care au precedat finalul unuia dintre cei mai mari antrenori români
Lovitură pentru români: Noua regulă care îți blochează accesul la banii din Pilonul II. Ce mai poți retrage
Lovitură pentru români: Noua regulă care îți blochează accesul la banii din Pilonul II. Ce mai poți retrage
Cât câștigă un medic pentru o gardă de noapte în spitalele de stat. Suma i-a făcut pe mulți să renunțe
Cât câștigă un medic pentru o gardă de noapte în spitalele de stat. Suma i-a făcut pe mulți să renunțe
TV Mania
Adela Popescu, imagini de poveste din locul unde a copilărit! Detaliul observat de fani în grădina de la Șușani
Adela Popescu, imagini de poveste din locul unde a copilărit! Detaliul observat de fani în grădina de la Șușani
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
O mai știi pe DJ Harra? Cum arată acum și cu ce boală a fost diagnosticată
O mai știi pe DJ Harra? Cum arată acum și cu ce boală a fost diagnosticată
Libertatea
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani și se afla internat în stare gravă
Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani și se afla internat în stare gravă
Două vedete TVR, Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, trimise în judecată. Motivul pentru care cei doi s-au ales cu dosare penale
Două vedete TVR, Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, trimise în judecată. Motivul pentru care cei doi s-au ales cu dosare penale
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
