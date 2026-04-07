Viorica și Ioniță de la Clejani fac primele declarații după ce Fulgy a fost internat la Obregia: „Ne cerem scuze”

Viorica și Ioniță de la Clejani fac primele declarații după ce băiatul lor, Fulgy, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia. Tânărul a făcut o criză pe TikTok și a amenințat că aruncă în aer blocul în care se află. Acum, cei doi artiști și-au cerut scuze pentru comportamentul fiului lor și au vorbit despre motivul pentru care fiul lor a avut această ieșire.

Viorica și Ioniță de la Clejani fac primele declarații după ce Fulgy a ajuns internat la psihiatrie. El a amenințat că aruncă blocul în aer, așa că au ajuns la fața locului negociatori SAS care au vorbit cu el, însă pentru că riscul era mare, polițiștii au intrat peste el în casă.

Și Distrigaz a fost solicitat și a sistat alimentarea în bloc. Fulgy a fost găsit în dormitor și a fost predat echipajului medical de la adresă. El rămâne internat la Obregia pentru următoarea perioadă.

Părinții lui au afirmat că sunt alături de fiul lor în aceste clipe dificile și sunt conștienți de problemele cu care fiul lor se confruntă.

Aceștia și-au cerut scuze pentru comportamentul fiului lor și pun mie seama afecțiunilor psihiatrice declarațiile periculoase pe care le-a făcut, de-a lungul timpului.

„Noi, ca părinți, suntem datori să ne ajutăm copilul indiferent de situație. Suntem siguri că Fulgy va primi tratamentul necesar și va reveni sănătos acasă. Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte astfel. Datorită problemelor medicale, a făcut afirmații complet nereale, jigniri și amenințări în mod evident nereale aseară.

Acum este internat, iar noi suntem alături de el și îi vom fi alături, pentru că este un copil bun și muncitor, dar care la un moment dat a avut o problemă. Ne cerem scuze încă o dată tuturor oamenilor pe care i-a jignit. Din păcate, situația în care s-a aflat l-a făcut să se comporte astfel. Suntem convinși că va fi bine după tratament.”, au transmis Viorica și Ioniță de la Clejani.

Poliția a intervenit după ce Fulgy a făcut declarații periculoase

Fulgy a avut un episod în care a început să amenințe într-un live pe TikTok, iar oamenii s-au văzut nevoiți să alerteze autoritățile. Acum, băiatul este sub îngrijire medicală, acolo unde va rămâne pentru a primi tratament.

„La data de 6 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 23.00, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, un bărbat amenință că își va face rău, punând totodată în pericol și alte persoane”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

